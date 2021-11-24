Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 ноября 2021 года: более 2,4 млн жителей Кубани получили вакцину от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани не прекращается массовая вакцинация от коронавируса. Она началась еще в конце прошлого года. За это время прививку поставили более 2,4 миллиона человек. Это один из самых высоких показателей в стране.

Но даже его пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Он должен сформироваться, когда вакцину получат минимум 75-80% взрослого населения региона.

Отмечается, что за последнее время темпы вакцинации в Краснодарском крае увеличились в два раза. Каждый день на Кубани прививку ставят почти 20 тысяч человек.

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