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Общество24 ноября 2021 8:28

«Мы сейчас немного заняты, но готовы провести по «красной зоне»»: врачи из Краснодара и Сочи подписали открытое письмо знаменитым антиваксерам

Зоя Татаринцева из краевой больницы и Иван Шолин из инфекционки в Сочи вместе с 11-ю коллегами обратилась к известным антипрививочникам страны
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
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В реанимации в том числе кубанских госпиталей по-прежнему много тяжело больных. Фото: Светлана Турьялай

В реанимации в том числе кубанских госпиталей по-прежнему много тяжело больных. Фото: Светлана Турьялай

Замглавного врача в Краснодарской краевой больницы имени Очаповского Зоя Татаринцева и замглавного врача в инфекционке Сочи Иван Шолин стали одними из 11 медиков из разных регионов страны, кто обратился в открытом письме к знаменитым антиваксерам и политическим деятелям.

- Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем, - говорится в письме. - Но, учитывая то, сколько людей вас читают, прислушиваются, смотрят, мы готовы уделить время для экскурсии по "красной зоне". Может, это поможет вам изменить свою позицию по поводу прививок, и люди станут меньше умирать.

Адресовано письмо лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Государственной думы РФ Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, а также певцу Юрию Лозе, актеру Егору Бероеву.

Врачи ждут обратной связи от знаменитостей по телефону в письме

Врачи ждут обратной связи от знаменитостей по телефону в письме

Кроме краснодарского кардиолога и сочинского инфекциониста, обращение подписали главные врачи столичных больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, а также главврач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

В конце письма есть номер телефона, по которому врачи ждут от знаменитостей обратной связи.

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