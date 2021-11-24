В Анапе полицейский рассказал подробности нападения пьяного дебошира с ножом

Пострадавший Руслан Литвиненко. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В Анапе пьяный дебошир стрелял в полицейского и ранил его ножом. Но правоохранитель чудом выжил, более того, вместе с коллегами помог скрутить нападавшего.

Все случилось в хуторе Чекон, что находится около курорта. Здесь в одном из домов живет женщина, которую постоянно донимал брат. В очередной раз, когда он пришел к ней и начал угрожать, хозяйка испугалась и вызвала полицейских.

- Помогите, пожалуйста! Он пришел домой и говорит, что расправится со мной! - кричала женщина по телефону.

Елена Лейберт позвонила полицейским, потому что боялась за свою жизнь. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители тут же выехали по адресу с мигалками. Как только один из полицейских стал подходить к дому, послышались выстрелы. Оказалось, что пьяный родственник хозяйки открыл огонь.

Говорить с дебоширом начал старший сержант полиции Руслан Литвиненко. Именно он вместе с напарником прибыл на вызов.

А вот тот самый нож, который мужчина вонзил в полицейского. Фото: instagram.com/omvd_anapa

- Я заметил, что кто-то стоит под деревом. Было темно, мужчину толком не было видно. Потому я попросил его выйти на свет и показал руки, - рассказывает «КП» - Кубань» Руслан Литвиненко о том, как все произошло. - Нарушитель начал сокращать расстояние, при этом он игнорировал мое требование. А затем он выстрелил в меня из пистолета, попал в грудь.

Но Руслан, кажется, даже не обратил на это внимание. Чтобы защитить местных жителей и своего напарника, он бросился на стрелявшего, повалив его на землю.

Фото, сделанные на месте происшествия. Фото: instagram.com/omvd_anapa

- В какой-то момент я почувствовал, как мне вонзили что-то в шею. Когда потрогал, то оказалось, что это нож, - добавляет полицейский.

Дебошира все же удалось скрутить и доставить в отдел полиции для разбирательств. А тем временем раненого сотрудника полиции госпитализировали с различными травмами в ЦРБ Анапы.

В органах внутренних дел полицейский служит уже 10 лет. Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас его жизни и здоровью угрозы нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Руслан Литвиненко в органах внутренних дел работает с 2012 года. А в нынешней должности - чуть больше года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На мужчину с ножом завели уголовное дело

45-летнего местного жителя обвиняют в применении насилия, опасного для здоровья в отношении полицейского отдельного батальона патрульно-постовой службы ОМВД России по Анапе (ч.2 ст.318 УК РФ).

Нападавшего уже задержали. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- По прибытии на место полицейскими был установлен ее 45-летний родственник, который, будучи пьяным, увидев полицейских, попытался скрыться, и произвел выстрел из травматического пистолета в правоохранителя и нанес ему один удар ножом в область шеи, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - В результате 31-летнему потерпевшему было причинено ранение шеи.

Сейчас обвиняемый задержан. В ближайшее время его заключат под стражу.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.