Александр Руденко: хочу, чтобы телеканал «Кубань 24» перестал бояться хулиганить

Деталями грядущей премьеры делится руководитель холдинга Александр Руденко. Фото из проморолика «Кубань 24».

Cегодня в состав медиахолдинга «Новое телевидение Кубани» входят краевой телеканал «Кубань 24», одноименный интернет-портал и радиостанция «Первое радио Кубани». Праздник коллектив «НТК» решил отметить по-медийному - новым сезоном. Деталями грядущей премьеры делится руководитель холдинга Александр Руденко.

Зрителей решили пощадить

- У каждого руководителя телекомпании внутри должен быть некий индикатор, который показывает - пора делать новый сезон или еще рано. Почему сейчас? Только ли потому, что вы новый руководитель и так в медиамире принято?

- Конечно, новому руководителю работу хочется выстраивать по-новому. Так, как он ее видит. Но перемены на телеканале - не воплощение исключительно моих желаний. Я советовался с коллегами, которые работают в компании, интересовался их мнением - считают ли они, что назрели перемены? У большинства нашел поддержку тому, что обновлять «Кубань 24» нужно. Обновлять сетку вещания, обновлять сам канал. И упор решили делать на информационное вещание.

- За внешними преобразованиями, как у айсберга, всегда таится огромная подводная часть. Это, наверное, самое сложное - подтолкнуть к переменам всех, от водителей и монтировщиков декораций до своих замов. Что сейчас происходит внутри - все кипит?

- Есть и кипение, и бурление… Коллектив переживает и волнуется. Особенно те, кто обеспечивает те изменения, что грядут. Мы переформатируем канал из развлекательно-информационного в максимально информационный, и нужно понимать, что на этом поле мы вступаем в жесткую конкуренцию не только с федеральными каналами, но и с соцсетями в плане оперативности.

Все - от моих замов до осветителей - видят, в каком темпе мы идем к тому, что «нарисовали» себе в планах буквально пару месяцев назад, когда я только пришел в медиахолдинг. Работа ведется в режиме 24/7. Сроки невероятно сжатые. Это создание нового контента, который мы планируем выдавать в эфир. Это студии, которые мы покажем с совершенно других ракурсов. Это сложнейшая работа режиссеров. Это новое оформление вплоть до смены логотипа.

- От чего отталкивались в новом дизайне «Кубань 24»? Чего ждать зрителю?

- Мы решили не уходить от проверенного временем названия «Кубань 24». За 20 с лишним лет работы телеканал переименовывался неоднократно. В этот раз революцию делать не будем - пощадим тех, кто нас смотрит. Сосредоточимся на внутреннем содержании.

Тем не менее мы осовременили стиль. В мире медиа тоже есть своя мода, и мы за ней следим. У нас будет новое цветовое оформление, над которым очень долго думали. В итоге остановились на сочетании, которое не так часто встречается на экранах. А уникальность дает узнаваемость. Убежден - зрителям понравится.

Праздник коллектив «НТК» решил отметить по-медийному - новым сезоном. Фото из проморолика «Кубань 24».

Новости каждый час и конкуренция с соцсетями

- Новый сезон - это не только логотип в углу экрана. Как изменится сетка вещания?

- Традиционно новости - это то, вокруг чего строится сетка вещания «Кубань 24». Они же возглавляют рейтинг нашего телесмотрения. Много лет «Факты» выходят не «в нули» - то есть в начале часа, а в другие отрезки - к примеру, в 14:30 или в 17:30. Это делалось сознательно, чтобы не пересекаться с федеральными каналами.

Прошли годы, и сетки «федералов» сильно изменились, а выпуски новостей удлинились. Смысл в такой разметке эфира пропал. Теперь мы приняли решение выходить с новостями четко «в нули» - каждый час. Начиная с 6 утра и до ночи. Такого информационного вещания в регионе еще не было.

Вслед за блоком новостей будет набор из погоды, спорта и актуальных интервью в прямом эфире. Ведь мы единственные в крае, кто имеет такую возможность - оперативно обсудить события в тот же день. Мы сохраним популярные программы. Особенно те, где идет живой диалог с гостями.

Безусловно, останутся авторские программы. Часть из них мы менять не стали, так как уверены в успешности формата. Например, зарекомендовавшие себя «Проскурина» или «Горячая линия». Но есть и те, что мы решили закрыть, а их авторов направить на другие проекты.

Что касается художественных фильмов - они продолжат выходить по выходным.

- Утренняя развлекательная программа на любом телеканале - это отдельный континент. И «Кубань 24» не исключение. Какие перемены ожидают «Утро»?

- «Хорошее утро» на «Кубань 24» - качественная развлекательная программа с креативной и профессиональной командой. В новом сезоне мы сместим акцент с развлекательной подачи на информационную. Почему? На некоторых федеральных каналах утренние программы являются праймовыми. То есть уровень их телесмотрения выше, чем у традиционных вечерних программ. Мы видим в этом потенциал роста.

Что делает современный человек, когда встает? Берет в руки телефон и листает Instagram, Telegram, Facebook, «ВКонтакте». Человек ищет информацию - что у него за окном, в какой одежде выйти, что произошло ночью, были ли аварии и ожидать ли пробок? Именно это «Кубань 24» может человеку дать в эфире, сэкономив зрителю время. Сберечь ему 15-20 минут. Именно поэтому в нашем информационном «Утре» появятся новые информационные рубрики, обзоры - все самое интересное за минувшую ночь и начало дня.

Не только ТВ

- Социальные сети и сайты для современных телевещателей сегодня стали едва ли не важнее, чем классические экраны у дивана. Какие задачи на 2022 год?

- Главная задача - максимальная интеграция телевидения в соцсети, а соцсетей в телеканал. Это союз, без которого сейчас невозможно существовать в современном медиапространстве. Нужно не остаться на задворках этого процесса. В этом режиме сейчас существуют не только информационные программы, но и развлекательные. Соцсети без телевидения еще можно себе представить, а наоборот - уже нет.

В течение следующего года мы должны понять, каким должен быть наш видеоконтент, который мы производим, чтобы его можно было продвигать в социальных сетях. Главная валюта в них - просмотры и лайки. И мы обязаны их заработать.

- Многие телекомпании организовывают отдельный продакшн, так сказать, заточенный исключительно под социальные сети. И он собирает сотни тысяч, а то и миллионы просмотров. Как с этим у «Кубань 24»?

- Уже сейчас тот контент, который делается для телевидения, мы достаточно сильно видоизменяем, к примеру, для YouTube или Telegram. Прежде всего, в этом отношении мы гордимся своим TikTok. Там работает целая команда, которая выдает очень популярные ролики. У нас почти 140 тыс. подписчиков. По этим показателям TikTok «Кубань 24» находится на втором месте среди региональных телекомпаний всей России! Впереди только огромный московский холдинг «360».

При этом многие регионалы в стране вообще не представляют, как продвигать себя в этой популярнейшей социальной сети. Так что это большой успех нашей команды.

- Коснется ли новый сезон одной из главных составляющей триады медиахолдинга «НТК» - «Первого радио Кубани»?

- Сегодня «Первое радио» - это тот продукт, который у меня, как у руководителя, вызывает меньше всего вопросов. Это современная радиостанция с классной коллекцией музыки. Хорошие передачи, хорошие голоса. Но, конечно, хочется и здесь сделать что-то новое. Поэтому сейчас мы готовим несколько свежих проектов. Открою секрет - один из них расскажет о кубанских исполнителях. Это будет такой отрезок в эфирной сетке. У нас на Кубани множество очень хороших исполнителей и отличных песен, которые почему-то не попадают в ротации даже региональных FM-станций.

Фото из проморолика «Кубань 24».

Что делать с академичностью

- Вы пришли на «Кубань 24» с солидным опытом работы на телевидении - как на краевом уровне, так и на федеральных «Вестях». Наверное, постоянно сравниваете?

- Я был приятно удивлен, когда познакомился с командой «Кубань 24». Большинство специалистов по квалификации ничем не уступают ребятам, которые работают на «большой тройке» («Первый канал», ВГТРК, НТВ).

Конечно, если мы говорим о переформатировании «Кубань 24», то какие-то современные формы и подходы к работе, которые практикуют федеральные каналы, я сюда принес. Они нам пригодятся. Но многое из моего московского опыта внедрять, на мой взгляд, не требуется - все это здесь уже есть.

Сейчас «Кубань 24» - качественный телеканал, но слишком академичный. Но телевидение - это такая штука, которая всегда должна удивлять. Мне хочется, чтобы и в информационном плане, и в развлекательном канал перестал бояться хулиганить.

Кроме нового сезона, впереди еще и Новый год. Набранный темп снижать не будем. У нас впереди еще два крупных проекта, которые мы реализуем в течение месяца после запуска сезона. Остановок у нашего «локомотива» не будет, двигаемся только вперед.

- Ну и в финале немного прогнозов. Куда идет региональное (а может, и мировое) телевидение? Не заблудится ли в интернете?

- Я вижу будущее таким: объединение всех медиасред в какую-то иную форму. Какую, пока не ясно. Мы лет 20-30 назад и думать не могли, что появятся платформы типа YouTube, на которых кто угодно может выложить видео и собрать миллионы, а то и миллиарды просмотров. Возможно, что лет через 10 исчезнут и привычные компьютеры и смартфоны, с которых мы выходим в интернет. Пока же в ближайшие пять лет будет идти сращивание соцсетей и телевидения. Остановить этот процесс невозможно.