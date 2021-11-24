Пластический хирург из Краснодара о «женщине с ножом в носу»: «Лезвие прошло в миллиметре от сонной артерии!»

Алексей Дикарев удивлен, что лезвие не повредило важные органы.

Жуткую историю, произошедшую во время семейного застолья в Апшеронске, до сих пор обсуждают в соцсетях. Муж с женой распивали спиртное, между ними произошла словесная перепалка. В какой-то момент глава семейства не выдержал и схватился за нож. В порыве ярости он вонзил лезвие в лицо супруги. Пострадавшая в шоковом состоянии выскочила на улицу и тут же стала кричать. Соседи вызвали скорую, которая доставила ее в больницу.

На рентгене видно, что нож проник глубоко в голову. Фото: минздрава Кубани.

- Я стандартно оценил, правда, заочно степень повреждений. Как хирург «голова-шея» отмечу, что пострадавшей дико повезло. Женщине не дала погибнуть ее судьба, - сказал пластический хирург из Краснодара Алексей Дикарев.

Перед операцией женщине сделали рентген. Оказалось, что острие ножа прошло через носовую перегородку, повредило левую гайморову пазуху и носовые раковины.

Женщине часто делали комплименты.

- Нож прошел в паре миллиметров от сонных артерий, передней черепной ямки, структур орбиты, - отметил Алексей Дикарев. - По сути, кроме рассечения кожи, костей верхней челюсти и носовой перегородки, ничего больше вообще не повредил.

Но врачи сумели вытащить лезвие, не повредив ткани. Фото: минздрава Кубани.

В случае, если бы лезвие прошло чуть левее или правее, уголовное дело завели бы уже по другой статье. Пока же глава семейства обвиняется в «Покушении на убийство». Сейчас с ним беседуют следователи. После произошедшего ее сразу же задержали и заключили под стражу.

Что заставило мужчину поднять руку на женщину, пока неизвестно. По одной из версий, супруг просто приревновал жену. Но сейчас мотивы преступления выясняются.

- Расследование уголовного дела продолжается, - добавляет пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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