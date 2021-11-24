В Краснодаре возле детсада нашли выброшенную вакцину

Шприцы с лекарством от гриппа разбросаны по всей округе Фото: Евгения ХАЛИКОВА

На улице Жлобы в Краснодаре появилась свалка вакцины. Кто-то выбросил сюда целую партию “уколов” с препаратом от гриппа "Совигрипп". Шприцы разбросаны по всей округе. Такие кадры появились в одном из городских пабликов.

- Какой ужас! Рядом ведь детский сад, - начали тревожно писать пользователи в комментариях.

В пятидесяти метрах от этой "прививочной" свалки и правда находится детсад. Страшно подумать, что бы произошло, если бы на эти шприцы наткнулись дети.

Полиция и Минздрав выясняют, кто выбросил партию шприцов на свалку Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Кто и по какой причине выбросил сюда вакцину, пока неясно. Вполне вероятно, что у препарата закончился срок годности, поэтому от него и решили избавиться. Однако это всего лишь предположение, которое еще не имеет подтверждений - маркировка на шприцах отсутствует.

- На начальном этапе проверку должны провести правоохранительные органы. Министерство здравоохранения Краснодарского края держит ситуацию на контроле и готово помочь в следственных действиях, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого Минздрава.

Тем временем к проверке также подключились сотрудники полиции.

- Уже назначено проведение проверки, - подтвердили "КП"-Кубань" в пресс-службе У МВД по Краснодару. - Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Нарушителям грозит наказание.