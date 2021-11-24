Сын Наташи Королевой вызвал оторопь своим поведением на публике

В свои 19 лет Архип Глушко пытается жить как взрослый. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот уже больше года 19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана встречается с некой Мелиссой Валынкиной. За это время девушка успела прочно влиться в эту звездную семейку - да так, что уже переехала к ним в дом, который находится в закрытом поселке Крекшино.

Известно, что пассия Архипа Глушко работает стриптизершей. Но юношу это ничуть не смущает. Недавно парень наконец-то решил представить свою возлюбленную общественности, - сообщает kp.ru.

- Моя девушка вот, в черном платье, которое блестит. На ней даже мои инициалы есть, - гордо заявил Архип.

Оказалось, что речь идет о подвеске, которая выполнена в виде инициалов звездного сына.

Своим поступком Архип шокировал всю общественность. В сторону парня тут же полетели комментарии психологов. Известный специалист Татьяна Потемкина убеждена: парень переживает кризис. А его поведение - явный признак того, что он пытается самоутвердиться в глазах окружающих.

- Через такие эксперименты проходит любой человек в возрасте 19-22 лет. Молодые люди ищут себя через разные эпатажные поступки. А у ребенка популярных лиц с этим делом больше проблем. Ему необходимо самоутвердиться в жизни и отделиться от своих звездных родителей, - заявила Потемкина.

Кстати, мама Архипа - известная певица Наташа Королева - выбором сына не очень довольна. Она, желая изменить невестку, устроила ее работать визажистом, - сообщает kp.ru.

Сама Мелисса противиться не стала. Однако девушка неоднократно отмечала, что танцы у шеста - занятие прибыльное. Мелисса зарабатывала на этом около миллиона рублей в год, - сообщает kp.ru.