Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 ноября 2021 года: 70% жителей Новороссийска привились от коронавируса Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса не прекращается на Кубани уже около года. Она началась еще в конце 2020-го. За это время прививку от самой популярной инфекции человечества поставили более 2,4 миллиона жителей Краснодарского края. Этот показатель даже стал одним из самых высоких в стране.

Только в Новороссийске первый компонент вакцины получили 135 745 человек. Это 70% взрослого населения города-героя. Оба компонента получили 116 480 пациентов.

Отмечается, что поставить прививку от COVID-19 можно в 10 медицинских учреждениях Новороссийска и местном торговом центре. Они работают с 10:00 до 18:00.

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