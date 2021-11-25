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Звезды25 ноября 2021 17:28

«С комнатой для утех»: Порнозвезда Елена Беркова похвасталась трехэтажным коттеджем в Геленджике

Актриса фильмов для взрослых показала новый дом на первой линии
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Елена Беркова теперь жительница курорта Краснодарского края.

Елена Беркова теперь жительница курорта Краснодарского края.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Черноморское побережье стремятся перебраться многие звезды. Стать владельцем недвижимости на берегу моря не только приятно, но и престижно. Стоимость земли на курортах баснословная, так что позволить себе апартаменты здесь могут только именитые персоны. Пополнила список и порнозвезда Елена Беркова. 36-летняя актриса фильмов для взрослых сменила прописку и обосновалась в Геленджике.

Женщина путешествует уже несколько месяцев вместе с 12-летнем сыном. Ранее в своем Instagram звезда поделилась, что ранее она жила в квартире в самом центре курорта. А спустя 2 месяца, толком не успев обжиться на новом месте, они собрали вещи и переехали в новый дом. Елена Беркова опубликовала забавное видео, где показывает чемоданы, коробки и мешки с вещами — их довольно много. Но, в первую очередь она простилась с любимой кроватью.

- Это была мягкая кровать! Теперь мы переезжаем в большой дом на самый берег моря. Вперед — в новую жизнь! — написала Елена Беркова.

Стоит сказать, коттедж, который выбрала знаменитость, поражает своими размерами. Елена Беркова теперь живет в собственном трехэтажном доме с собственным двором да еще и шикарным видом на лазурный берег. Но главная особенность, из-за которой звезда и выбрала эту виллу, - галечный пляж. До него буквально рукой подать!

Как только Елена въехала в новый дом, тут же поспешила включить камеру и запечатлеть первые кадры. Она зашла на просторную кухню, где уже был накрыт стол. Свой переезд порноактриса отметила бокалом белого вина и черной икрой. Морской деликатес девушка ела ложкой прямо из контейнера.

Большинство поклонников поздравляют актрису с приобретением. Но многим показалось мало короткой экскурсии.

- Наверняка в таком большом доме есть отдельная комната для утех. Надеюсь, скоро увидим ее! - написал один из мужчин, явно намекая на былое прошлое порнозвезды.

Конечно, не обошлось без намеков на «шалости».

- Удачи на новом месте, Леночка! Может, как-нибудь отдохнем вместе в Геленджике? - начал интересоваться другой пользователь.

Нашлись и завистники.

- Этот дом стоит немеренных денег, - не унимаются люди. - Интересно, как Елена заработала такую огромную сумму?

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