Бездомный из Армавира нашел свою родную дочь спустя 33 года

Бронислав Домкус с дочкой Ольгой. Фото: Татьяна Магарас

Две судьбы. Две совершенно разные жизни. Два человека - отец и дочь, которые никогда не видели друг друга. Они встретились спустя 33 года.

Мужчина обрел новую семью. Фото: Татьяна Магарас

Брониславу Домкусу 68 лет. Больше 30 лет назад он переехал из Белоруссии на Ставрополье, в Кочубеевский район - на заработки. Устроился работать железнодорожником. А в другой стране у него осталась жена Лариса. Спустя некоторое время Бронислав пригласил супругу к себе - соскучился по ней очень. Она приехала к нему, но построить семейную жизнь им так и не удалось. Вскоре Лариса вновь была вынуждена вернуться в Белоруссию - работы на Кубани для нее не нашлось. Домой женщина вернулась в весьма интересном положении - она забеременела от мужа. И через 9 месяцев у нее родилась дочь Оля. Но Брониславу жена об этом не сказала. О ребенке мужчина узнал лишь после того, как начал получать исполнительные листы на алименты.

Бронислав Домкус в Москве, на съемках программы "Жди меня". Фото: Татьяна Магарас

Но средств у Бронислава на это не было. В тот период он попал в Карачаево-Черкесию, оказался в рабстве. У мужчины отобрали паспорт и не выплачивали деньги - Бронислав работал за еду и воду. Через время ему удалось сбежать. Во время своего побега он провел несколько ночей около трассы и отморозил ноги. Дошел до Армавира. Здесь он чудом познакомился с Татьяной Магарас - владелицей Дома милосердия.

- С Брониславом мы познакомились еще до того, как образовался наш Дом милосердия, - вспоминает Татьяна. - Когда мы с ним встретились, у него были проблемы с ногами. Он почти не мог ходить, передвигался на костылях. Поэтому мы сразу же пригласили его в наш интернат после его открытия. Славик живет у нас уже 8 лет.

Бронислав знаком с владелицей "Дома Милосердия" Татьяной Магарас уже 8 лет. Фото: Татьяна Магарас

Пока Бронислав боролся за достойную жизнь, пытался найти копейку для пропитания, в его семье происходила настоящая драма.

В 2003 году 12-летняя Оля, дочь Бронислава, тоже оказалась в интернате - ее мать лишили родительских прав. Женщина страдала от алкоголизма, пила вместе со своим вторым мужем и совсем не следила за дочкой.

- Мне было стыдно ходить в школу, - призналась Ольга в эфире программы “Жди меня”. - У меня не было нормальной одежды и обуви, поэтому я часто пропускала занятия, проводила все время в библиотеке.

Когда Ольга выросла и покинула приют, она вспомнила, что в детстве находила в семейном архиве одну интересную черно-белую фотографию - на ней был изображен молодой, красивый мужчина.

- В альбоме были разные фотографии: моих бабушек, дедушек и других родственников. А потом я наткнулась на фотографию, на которой был изображен совершенно незнакомый мужчина, - вспоминает Ольга. - На этом снимке была надпись “Супруге Ларисе”. После этого я начала расспрашивать маму, мне хотелось узнать, кем был этот человек. Но она мне так и не рассказала. В том, что это мой родной отец, она призналась лишь после того, как я попала в интернат.

У бездомного мужчины есть двое внуков. Фото: Татьяна Магарас

Идея найти родного отца появилась у Ольги в то время, когда она училась в лицее.

- Помню, как меня сняли с одного урока и повели в кабинет к психологу, - рассказывает Ольга. - Там мне сказали, что моего отца нашли, и выдали мне бумажку с его новым адресом.

Этот заветный кусок бумаги Ольга, конечно же, сохранила. Но написать отцу решилась спустя много времени, уже после того, как вышла замуж.

- Я написала ему очень длинное письмо, в котором рассказала о себе и о своей жизни. В конверт вложила и свою свадебную фотографию - так мне хотелось поделиться с отцом радостной новостью! Я собиралась отправить это письмо больше месяца. Но так и не смогла это сделать - у меня появилась жуткая обида на него и на то, что он бросил нас с мамой.

Обиженная Ольга не выдержала и порвала написанное письмо, в котором был указан адрес ее родного отца, единственное связующее. Шли годы, а Ольга и Бронислав так и не были знакомы друг с другом.

- Однажды мои дети играли с моими вещами, - рассказывает девушка, - и наткнулись на ежедневник, который я вела с первого курса. Там лежала та самая черно-белая фотография моего отца. Сын, увидев ее, начал расспрашивать - как я в свое время расспрашивала мою маму. Я скрывать не стала, рассказала ребенку, что это - его родной дедушка. А сама решила снова его найти. Подала заявку на программу "Жди меня".

Мужчина обрел новую семью. Фото: Татьяна Магарас

Эту заявку нашла Татьяна Магарас.

- Я искала родную мать одного из наших жильцов - умирающего паренька, - рассказывает Татьяна. - Но вместо этого наткнулась в списке на нашего Славика. Поняла, что нужно познакомить его с дочкой.

Брониславу оформили временную справку для того, чтобы он смог вылететь в другой город. Долгожданная встреча с дочкой состоялась. Ни Бронислав, ни Ольга не сдерживали слез. Спустя столько лет они наконец-то увиделись. И казалось, что теперь их жизнь точно наладится. Но, к сожалению, Бронислав так и не смог улететь в Белоруссию - без паспорта его за границу не выпускают.

- У него паспорт гражданина СССР, - подтверждает Татьяна. - Мы уже 8 лет пытаемся его восстановить, но все безрезультатно.

Сейчас Бронислав, кажется, вновь испытывает судьбу на прочность. Он снова начал пить, поэтому его выселили из Дома милосердия. Здесь подобное поведение воспрещается. Сейчас мужчина снова живет на улице.

- Все эти 8 лет мы боремся с его зависимостью, - признается владелица Дома милосердия Татьяна. - Когда Славик снова начинает пить, нам приходится его выселять. Но через время он завязывает с этим и возвращается к нам.