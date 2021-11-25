Отдых в Анапе на Новый год 2022: где отметить, сколько стоит и есть ли отели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдых в Анапе на Новый год 2022 интересен тысячам россиян. Об этом уже второй месяц твердят туроператоры. Они пачками распродают билеты на юг России.

Отдых в Анапе на Новый год 2022 возможен в 113 санаторно-курортных учреждениях курорта. Это один из самых высоких показателей за последние годы.

По прогнозам экспертов, заполняемость отелей на новогодние и рождественские праздники составит около 50%. То есть найти свободные номера на побережье Черного моря будет легко. Но придется раскошелиться. По словам туроператоров, все дешевые и удобные варианты гости разобрали еще весной – перед началом летнего сезона.

Отдых в Анапе на Новый год 2022 выбрали 45 тысяч россиян. Это не рекордный, но высокий показатель для курорта. Операторы объясняют его ценами. Ценник на отдых на побережье Черного мора упал на 15-20% по сравнению с жарким сезоном.

Отдых в Анапе на Новый год 2022 не ограничивается посиделками в отеле. Отметить каникулы можно на Центральном пляже. Здесь расположены лаунж-зоны с площадками, мебелью и фотозонами. В общем, есть все для комфортного отдыха.

Отдых в Анапе на Новый год 2022 не сильно ударит по карманам туристов. Стоимость номера на двух человек начинается от 900 рублей за сутки. Это полулюкс без питания, но с парковкой и вай-фаем.

Также на курорте можно заказать Новогодний тур. Он обойдется в 94 000 рублей в отеле «4 звезды» и 105 тысяч – в гостинице «5 звезд». Путевка включает в себя проживание, питание по системе «Ультра все включено» и банкет на двоих.

Также отметить Новый год в Анапе можно в местных банкетных залах. Средняя стоимость билета на праздник колеблется от 3 до 5 тысяч рублей за человека.