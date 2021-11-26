Никита Михалков раскрыл правду о своих детях

Никита Михалков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Знаменитому российскому режиссеру не впервой удивлять публику странными барскими замашками. Богатые интерьеры их родового гнезда впечатлили поклонников белоснежным камином, огромным количеством роз в корзинах и роскошной террасой. Но Никита Сергеевич раскрыл семейные тайны, так роскошно они жили не всегда.

Как сообщает kp.ru, какое-то время, несмотря на материальный достаток, Михалковы придерживались аскезы, особенно это касалось детей. Детские комнаты его наследников были очень скромны. Из мебели только самое необходимое – стул, стол. Режиссер уточнил, что, это было сделано во благо детей. Чтобы дети не были развращены роскошью и не стремились обладать самым лучшим или дорогим, на зависть одноклассникам.

- Зависть. Я считаю, что основой всего ужасного и греховного является зависть. Казалось бы, бытовая вещь. Но Спасителя распяли из-за зависти. Зависть порождает страшные поступки человека", - уверен Михалков.

Интервью режиссер дал сыну актрисы Екатерины Васильевой, которая покончила с мирской жизнью и ушла в монастырь. Дмитрий Рощин также рукоположен в сан диакона и ведет YouTube-канал «153горы». Поэтому, беседа режиссера со священнослужителем больше напомнила исповедь: без фальши и честно.

В беседе сын Екатерины Васильевой вспомнил рассказы своей вгиковской однокурсницы Анны Михалковой о странной семейной традиции: дети режиссера целовали ему руку. -- - Была такая традиция? - поинтересовался священник.

Было заметно, что бестактный вопрос покоробил Никиту Михалкова. Он, со свойственной резкостью, буквально отшил бывшего сокурсника дочери.

- Это не просто сидел пьяный папа в кресле, а они целовали ему руки. Это не так было - идиот такой... Нет, они целовали руку, когда я их на ночь крестил. Я тоже поцеловал тебе руку, между прочим! Я же не жалуюсь, - поучительно ответил режиссер отцу Димитрию Рощину.

Впрочем, сменив гнев на милость , режиссер продолжи раскрывать семейные тайны. Оказывается, вместе с супругой Татьяной, они очень строго воспитывали детей- дочерей Анну, Надежду и сына Артема. Еще у Никиты Михалкова есть сын Степан от первого брака с Анастасией Вертинской. Где-то родительская строгость граничила с жесткостью и жестокостью. Наследников знаменитой кинодинастии даже пороли. Наверняка, сейчас дочери и сыновья Михалкова не очень охотно вспоминают эти события из детства.

- Я воспитывал детей по традиции семьи, в которой воспитывали меня. Ложь наказывалась очень серьезно. Воспитывать надо, пока лежит поперек кровати. Лег вдоль - уже поздно – рубанул воздух признанием обладатель «Оскара» за ленту "Утомленные солнцем".

Не стал делать секрета Никита Михалков и из того, как сейчас обстоят дела со здоровьем. Откроенные признания режиссера привел kp.ru. Оказывается во время неудачной операции по замене бедренного сустава врачи занесли ему инфекцию, которая доставила очень много проблем в дальнейшем.

- У меня очень серьезное восстановление, трещина в кости и занесенная инфекция, - режиссер рассказал о здоровье как есть.

Было семь операций и 39 часов наркоза. Естественно, это не могло не сказаться на общем самочувствии легенды отечественного кино. Сейчас Никита Михалков проходит серьезную реабилитацию, но заверяет, что самое страшное уже в прошлом.