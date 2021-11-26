Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 ноября 2021 года: план по вакцинации от COVID-19 выполнен на 69% в кубанской столице

Фото: admkrai.krasnodar.ru

План по вакцинации от COVID-19 выполнен на 69% в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Прививку от инфекции уже поставили 556 096 человек. В среднем каждый день эта цифра увеличивается на три тысячи.

Напомним, что в Краснодаре развернуто 60 пунктов вакцинации. Сразу несколько медицинских учреждений работают круглосуточно. С графиком работы прививочных кабинетов можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.

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