Ретропоезд главного Деда Мороза сделает три остановки на Кубани перед Новым годом

Поезд подарит новогоднюю атмосферу. Фото: rzd.ru

Поезд главного Деда Мороза перед Новым годом прибудет в Краснодарский край. А новогоднюю ночь проведет на горнолыжном курорте в Сочи.

- 5 декабря состав отправится из Великого Устюга и за 41 день проедет с остановками 36 городов страны. Конечной остановкой станет станция «Роза Хутор», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в РЖД.

Фото: rzd.ru

30 декабря в 9:30 ретропоезд с Дедом Морозом прибудет на станцию Тихорецкая, 31 декабря в 9:09 он встретит гостей на станции Имеретинский курорт, а 31 декабря в 20:30 порадует жителей и туристов на "Роза Хутор", где и встретит Новый год.

Фото: rzd.ru

В поезде для детей организовывают квест, чаепитие и сладкий подарок, а также посещение передвижной резиденции Деда Мороза. В вагоны пускают по билетам. По поезду можно прогуливаться 45 минут. Экскурсии проводят в масках.

- В поезде передвижная резиденция оформлена в праздничном стиле, есть приемная Деда Мороза, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка, - отмечают в компании.

Фото: rzd.ru

Развлекательная программа ждет и посетителей вокзалов. Артисты и аниматоры создадут атмосферу зимней сказки, поучаствовать могут все желающие.

- Праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда. Для входа на вокзал для участия в мероприятии лицам старше 18 лет необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, - отметили в РЖД.

Фото: rzd.ru

Дети от 6 до 13 лет могут посетить резиденцию без сопровождения взрослых, а для детей от 3 до 5 лет вход разрешен только в сопровождении взрослого по специальному билету. Количество билетов ограничено.