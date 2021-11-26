Охранник отеля на глазах у отдыхающих придушил собаку. Жестокая кара настигла его в этот же день

Живодер попал на видео Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи жестокое обращение с собакой шокировало десятки людей. Охранник пришел в бешенство после того, как дворняжка просто пробралась на территорию семейного отеля.

- Он ее не просто прогнал. Хотя собака вообще не агрессивная. Что руководило мужчиной, не знаем. Он просто повесил ее на удавке, - возмущаются свидетели случившегося.

Возмущенные отдыхающие даже записали происходящее на мобильник. На кадрах видно, как охранник гостиницы накинул на собачью шею удавку из ремня и в подвешенном состоянии вытащил животное за ворота. Живодера не смущали ни то, что собака умирала у него на глазах, ни крики людей. Когда он бросил ее на землю, было видно, что четвероногая перестала подавать признаки жизни. А мужчина просто захлопнул калитку.

Очевидцы вызвали на место полицию и написали заявление, живодера задержали в этот же день.

- От свидетелей принято заявление о жестоком обращении с животными. 29-летний мужчина был задержан и доставлен в полицейский участок. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося, - сообщили в дежурной части ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

За жестокое обращение с животными на охранника теперь могут завести уголовное дело. Видео, снятое очевидцами, поможет следователям наказать изувера. И если суд признает его виновным, то охранника могут и посадить на пять лет. Так что за жестокое обращение с собакой охраннику может светить жесткая кара.

Позже стало известно, что дворняжка выжила. Сейчас волонтеры ищут ей семью. А с охранником разбираются полицейские.