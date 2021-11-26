Прямая линия с губернатором Краснодарского края 2021: как и когда пройдет и как принять участие

Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru
Прямая линия с губернатором Краснодарского края 2021 состоится уже на следующей неделе. Она намечена на 1 декабря.
Уже известно, как пройдет прямая линия с губернатором Краснодарского края 2021. В эфире телеканала «Кубань 24» Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей региона.
Уже сейчас глава региона получил свыше 700 обращений граждан.
- Все вопросы будут обработаны, – подчеркнул руководитель Центра управления регионом Кубани Юрий Шевченко.
Самыми популярными темами прямой линии с губернатором Краснодарского края 2021 стали ЖКХ, дороги и транспорт, соцобеспечение и здравоохранение. Больше всего вопросов задали жители Горячего Ключа, Краснодара, Анапы, Крымского и Брюховецкого районов.
Отметим, что принять участие в прямой линии с губернатором Краснодарского края 2021 может любой желающий. Задать вопрос главе региона можно сразу несколькими способами:
- по многоканальному телефону администрации Краснодарского края +7 (861) 268-60-44;
- личным сообщением в социальных сетях прямой линии с губернатором Краснодарского края 2021 в инстаграме, вконтакте и одноклассниках.
- сообщением в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру +7 (928) 421-57-60.
Прямая линия с губернатором Краснодарского края 2021 станет первой для Вениамина Кондратьев. Она состоится 1 декабря в эфире телеканала «Кубань 24».