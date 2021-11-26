Прямая линия с губернатором Краснодарского края 2021: как и когда пройдет и как принять участие

Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прямая линия с губернатором Краснодарского края 2021 состоится уже на следующей неделе. Она намечена на 1 декабря.

Уже известно, как пройдет прямая линия с губернатором Краснодарского края 2021. В эфире телеканала «Кубань 24» Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей региона.

Уже сейчас глава региона получил свыше 700 обращений граждан.

- Все вопросы будут обработаны, – подчеркнул руководитель Центра управления регионом Кубани Юрий Шевченко.

Самыми популярными темами прямой линии с губернатором Краснодарского края 2021 стали ЖКХ, дороги и транспорт, соцобеспечение и здравоохранение. Больше всего вопросов задали жители Горячего Ключа, Краснодара, Анапы, Крымского и Брюховецкого районов.

Отметим, что принять участие в прямой линии с губернатором Краснодарского края 2021 может любой желающий. Задать вопрос главе региона можно сразу несколькими способами:

- по многоканальному телефону администрации Краснодарского края +7 (861) 268-60-44;

- личным сообщением в социальных сетях прямой линии с губернатором Краснодарского края 2021 в инстаграме, вконтакте и одноклассниках.

- сообщением в мессенджерах WhatsApp и Telegram по номеру +7 (928) 421-57-60.

Прямая линия с губернатором Краснодарского края 2021 станет первой для Вениамина Кондратьев. Она состоится 1 декабря в эфире телеканала «Кубань 24».