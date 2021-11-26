В Сочи массово привились от коронавируса Деды Морозы и Снегурочки

Сочинские студенты-аниматоры привились от коронавируса

Учащиеся вузов и колледжей пришли в пункты вакцинации в непривычном образе. Студенты – будущие аниматоры в лице Деда Мороза и Снегурочки на новогодних утренниках и в семьях. И старт акции «С Новым годом, с QR-кодом!» решили дать в соответствующих костюмах.Один из южных кубанских курортов стремительно готовится в предстоящим новогодним праздникам. А приятные хлопоты в городе решили объединить с полезным делом. Так, в этом году в Сочи предновогодние мероприятия пройдут под девизом «Здоровый Новый год в Сочи». В дни наступающих праздников особое внимание на курорте уделят вакцинации от COVID-19 – в Сочи стартует акция «С Новым годом, с QR-кодом!». В прививочных пунктах граждан встретят не только медики с лекарственным компонентом, но и Дед Мороз вместе с внучкой Снегурочкой.

В новогодних пунктах вакцинации граждан встретят Дед Мороз и Снегурочка

Первыми участниками программы уже стали студенты Сочинского государственного университета, Медицинского колледжа, Сочинского колледжа поликультурного образования, сообщает пресс-служба городской администрации.

– Мы запустили акцию заранее, за месяц, чтобы молодые люди успели получить оба компонента вакцины. Первыми пришли поставить прививку наши активисты, некоторые студенты пришли на ревакцинацию, - рассказал начальник управления молодежной политики Сергей Черемшанов. - Молодые люди прекрасно понимают необходимость вакцинации, она позволит снизить риск заболевания как самих аниматоров, так и семей, где они будут работать на праздники.

Некоторые студенты прошли ревакцинацию от коронавируса

Помимо участия в акции, сочинские студенты запускают тематические флешмобы, в которых напоминают о важности вакцинации от коронавируса. Кстати, среди учащихся из 80 запланированных процентов привиты уже 40%.

Студенты проведут тематические флешмобы с напоминанием о важности вакцинации

В декабре стать участниками акции сможет любой желающий – в каждом районе прививочные пункты украсят новогодними атрибутами, а граждан встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравят пришедших на вакцинацию. Стоит отметить, что центры оборудуют в домах культуры . А ребятам, которые приведут своих бабушек или дедушек на вакцинацию, Дед Мороз вручит новогодний подарок.

Всего в Сочи привились 40% учащихся от плана

В преддверии Нового года, 20 декабря, на ж/д вокзалах Сочи и в аэропорту встречать гостей также будут волонтеры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, которые раздадут медицинские маски, напомнят о социальной дистанции и вручат информационные памятки, как вести себя в условиях пандемии.

Тем временем в Краснодарском крае вакцинацию от коронавируса уже прошли более 2,4 миллиона жителей. В среднем ежедневно в регионе прививаются до 20 тысяч человек. Напомним, что в Краснодарском крае предоставлять QR-коды в досуговых местах и общепитах необходимо до 18 января.