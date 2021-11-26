В ядовитом дыму малышки уже не плакали: 12-летняя школьница вынесла из пылающего дома младших сестер

Марианна спасла младших сестер. Фото: muratkumpilov

Вечер 15 марта мог обернуться трагедией для многодетной семьи Хахузоковой из аула Понежукай. Из-за короткого замыкания в одной из комнат начался пожар, помещение моментально заволокло дымом. В тот момент в доме находились три сестры, самой старшей из которых, Марианне, было всего 12 лет.

- Вдруг я услышала какие-то странные звуки и пошла в соседнюю комнату. Она была вся в дыму, - вспоминает школьница.

Сначала девочка растерялась, но заставила себя собраться, ведь счет шел на минуты, а доме находились маленькие сестры. Марианна взяла на руки восьмимесячную Арину, разбудила 11-летнюю Анетту и выбежала с ними во двор. Мама детей была в летней кухне. Узнав, что случилось, она вызвала пожарных.

Девочка стала первой в Адыгее, кто получил награду СовФеда. Фото: muratkumpilov

- Я не понимала, что они говорят, они плакали, от волнения не могли сказать ничего толком. Когда я открыла дверь в дом, откуда дочери прибежали, а прошло около минуты, то зайти внутрь было невозможно, - рассказала мама девочек Марзет Хахузокова. – Мы уже восстановили комнату, но самое главное, что дети уцелели. Младшая еще не понимает, что сестра для нее сделала, а средняя благодарит Марианну. Они очень любят друг друга.

Поступок Марианны не остался незамеченным. В ноябре за спасение младших сестер ее наградили памятной медалью Совета Федерации «За проявленное мужество». Поздравил школьницу глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

- Несмотря на свой юный возраст, Марианна поступила очень храбро, вывела младших сестер из горящего дома, рискуя своей жизнью. Это отважный поступок! – добавил руководитель региона.

Марианна стала первой в республике, кто получил учрежденную недавно высокую награду. Внимание , конечно, приятно. Но для школьницы главное, что ее сестры остались здоровыми и невредимыми.

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