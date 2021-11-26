«Найти бы ту женщину, что продала счастливый билет»: жительница Сочи выиграла 58 миллионов в лотерею, купленную на сдачу в продуктовом

Свой выигрыш Алена потратит на учебу и помощь животным.

Сорвать куш мечтает каждый человек. Кто-то постоянно покупает билет в киоске, мечтая получить денежный приз, а кто-то советуется с нумерологами, чтобы узнать те самые выигрышные числа. Но, как это часто бывает, счастье привалило тому, кто его совсем не ждал! Удача улыбнулась 29-летней девушке, которая живет и работает в Сочи. Причем разбогатела она случайно, заглянув в продуктовый за булочкой и водой.

«Возьмите билетик вместо денег»

В 2019-м краснодарец Николай Шатохин выиграл в лотерею более 74 миллионов рублей. Это был самый большой джекпот из тех, что удавалось выигрывать жителям Краснодарского края. С тех пор рекорд побит так и не был. Однако к этой высокой планке приблизилась красавица из Сочи.

Свое настоящее имя, теперь уже миллионерша, раскрывать боится — просит обращаться к ней Алена С. Девушка переживает и за себя, и за свой выигрыш. Оно и понятно! Сумма-то космическая — 58 761 825 рублей! В пору охрану нанимать. А сорвала джекпот Алена случайно... в продуктовом во время поездки по стране. Зашла за булочкой и бутылкой воды, а оказалось, что разбогатела.

- Летом я ездила в Мурманск, в городе была проездом. В один из дней зашла в магазин, купить что-то перекусить. Даю деньги, чтобы оплатить товар, но сдачи не оказалось, - вспоминает Алена. - Тут мне продавец, улыбаясь, говорит: «может, лотерейку купите? Авось повезет вам?» Девушка подумала - вдруг и правда улыбнется удача? Билет стоил 50 рублей — не долго думая, путешественница приобрела лотерейку.

«Увидела сообщение и впала в ступор»

- Билет купила я в конце июля, указав на кассе свой мобильный номер. О том, что выиграла, узнала аж в ноябре — спустя 4 месяца. Дело в том, что суматохе рабочих будней, про лотерейку я просто забыла, - улыбается Алена. - Как позже выяснилось, на мобильный мне приходили СМС с уведомлением. Но мне на телефон поступают куча спам-сообщений, я их даже не читаю. Вот и оповещение о выигрыше оставила без внимания.

Но на всякий случай Алена решила проверить — неужто и правда она стала везунчиком.

- В ноябре решила зарегистрировать личный кабинет на сайте лотереи. При авторизации указала тот же телефон, что и тогда, в магазине в июле. Обновляю страницу и не могу поверить своим глазам - в личном кабинете числятся неполученные 58 миллионов! Я впала в ступор.

Результаты июльского тиража оказались для участницы ошеломительными. Но, к счастью, не растерялась и тут же поспешила отправила заявку на оформление суперприза. Через пару дней сотрудники связались с Аленой, поздравили ее и пригласили в лотерейный центр.

Джекпот — на учебу и помощь животным

Как оказалось, девушка работает обычным менеджером в рекламном агентстве. Свободное время проводит дома — любит просмотры фильмов под пледом. А еще она регулярно занимается фитнесом.

Поверить в то, что она стала обладательницей таких деньжищ, Алена до сих пор не может.

— Я до сих пор не осознала, что это происходит со мной наяву. Сумма огромная. Выигрыш упал, как снег на голову, и очень своевременно, - делится любительница путешествий. - Уже думаю, как распоряжусь деньгами.

А планы у Алены наполеоновские! Прежде всего, благодаря счастливому лотерейному билету она хочет получить высшее образование. Ей нравится направление «дизайн и искусство». Раньше обучение в вузе она позволить себе не могла — теперь же никаких преград нет.

Но на это уйдет лишь сотая часть выигрыша. Алена хочет пожертвовать средства в фонд помощи животным, а еще планирует отправиться в путешествие по Канаде. А там глядишь — может, и недвижимость себе приобретет.

- Моя мама регулярно покупает лотерейные билеты. Я же не особо верила в возможность выиграть крупную сумму денег, - говорит Алена. - До сих пор удивляюсь своему везению. Ведь сотрудница магазина могла предложить купить мой билет любому стоящему в очереди. Но обратилась лишь ко мне. Я ей очень благодарна. Было бы здорово отыскать эту женщину и сказать «спасибо» лично.

КСТАТИ

Налог по цене «трешки»

Помимо хороших новостей девушку ждут и небольшие «траты». Не стоит забывать, любой выигрыш в нашей стране облагается налогом. Это же прибыль!

— Если сумма выигрыша до 15 тысяч рублей, то победитель оплачивает ее самостоятельно, — говорит юрист Денис Васильев. - Если больше упомянутой суммы, то это заботы организатора лотереи. То есть выигравший на руки получает уже сумму за вычетом налога

В случае Алены распрощаться придется с солидной суммой — 7,63 миллиона рублей. Налог, считайте, по цене шикарной новой «трешки» где-нибудь в Сочи! Но в любом случае Алена в плюсе — ведь на счету ее останутся 50 миллионов рублей.

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