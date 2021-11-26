Разъяренный родитель прямо в школе на Кубани напал на 12-летнего мальчика, обидевшего его сына

Школа отрицает произошедшее
Мама 12-летнего школьника призывает обратить внимание на вопиющую ситуацию. 19 ноября ее сын шел к выходу из школы №5 в Славянске-на-Кубани, когда на него накинулся разъяренный отчим одного из одноклассников. При этом он беспрепятственно вошел в холл. На пути родителя встала лишь гардеробщица.
- Мой мальчик рассказывает, что в тот день на последнем уроке физкультуры мой сын с его пасынком поругались. В раздевалке одноклассник начал клеить наклейки-ценники на всех мальчиков, потом кидаться спортобувью, началась словесная перепалка. Сын назвал его лохом, потом оделся и стал выходить из школы. В этот момент зашел отчим одноклассника, прижал моего сына к стене и нанес несколько ударов по лицу, - рассказывает Анна Ковтун.
По словам женщины, заявление в полицию она написала. Но прошла неделя, а действий никаких не предпринято.
- Мы сделали судмедэкспертизу, но пока - тишина, - говорит мама школьника.
К слову, нападение мужчины на мальчика в стенах школы зафиксировано на видео.
КОНКРЕТНО
В школе №5 Славянска-на-Кубани обещают наказать всех
- Мы сейчас разбираемся в произошедшем. Произошло это потому, что охранник-чоповец уже сменился, пришла ночной сторож. Она остановила негодующего отца. Но надо понимать, что он был настроен решительно и не остановился на ее требования, - пояснила "КП" - Кубань" завуч по воспитательной работе.
К слову, корреспондента "КП" пригласили самостоятельно проверить надежность охраны и безопасность детей в школе.
- Мы измерим вам температуру тела на входе, встретим вас в масках, - пообещали педагоги.
К сожалению, сделать тоже самое с ворвавшимся в школу гневным родителем им не удалось.
В полиции Славянска-на Кубани проводят проверку
- Материал зарегистрирован. По итогам проверки инцидента будет принято процессуальное решение, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю.