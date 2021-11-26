Подходит к концу голосование за участников конкурса «Настоящие люди»

Премия Радио «Комсомольская правда» достанется настоящим людям!

Казалось бы, совсем недавно «Комсомольская правда» объявила о старте масштабного конкурса «Настоящие люди». А между тем он уже приблизился к концу. Голосование за настоящих людей, которое проходит на сайте, совсем скоро завершится! Но у вас еще есть возможность выбрать того, кто достоин нашей премии.

Каждый голос может стать решающим. Среди тех, кто претендует на признание и призы от наших партнеров, - обычные люди, которые работают волонтерами, рискуют жизнями и готовы прийти на помощь в любой момент. Мы решили, что любое участие в чужой беде должно быть вознаграждено по заслугам.

Об итогах премии вы узнаете 1 декабря в 17:00 - имена «Настоящих людей» прозвучат в двухчасовом марафоне.

Акция «Настоящие люди» проходит при поддержке городской думы Краснодара и ее председателя Веры Галушко.

Генеральный партнер премии "Настоящие люди" - Газпромбанк. Лучшее создается вместе.