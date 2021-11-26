«Сначала меня унижали, а теперь завидуют»: самая маленькая фотомодель страны рассказала о страшной травле

Таша Маяковская прошла через жесткую травлю. Фото: tasha.mayakovskaya

Длинноногие, стройные красотки - стандарт всех глянцевых журналов. Многие девочки смотрят на них и мечтают стать такими же, стремятся попасть в объектив к какому-нибудь известному фотографу. Так и 39-летняя Таша Маяковская все свое детство смотрела на успешных девушек и восхищалась их красотой. Девочке хотелось стать такой же, как и они. Но на ее пути к мечте была одна преграда - Таша родилась с тяжелым заболеванием. У нее очень маленький рост - всего 85 сантиметров.

Родилась Таша в Тюменской области, и ни у кого из родственников подобных генетических нарушений нет.

- Врачи пожимают плечами, - делится с “КП”-Кубань” Таша Маяковская. - Почему я родилась такой, никто не знает. Просто так вышло. Никаких объяснений этому нет.

Таша стала успешной моделью и актрисой. Фото:tasha.mayakovskaya

В детстве Таша прошла через оскорбления со стороны ребят-ровесников. Они смеялись над ее маленьким ростом и постоянно пытались задеть.

- Меня обзывали, - признается Таша. - Но постоять за себя я не могла - была очень скромным и застенчивым ребенком. Поэтому меня всегда защищали подруги.

От тех словесных перепалок не осталось и следа. Сегодня Таша - популярная модель и начинающая актриса. Ее карьерный путь начался несколько лет назад, в Москве.

- Я прожила в Москве 10 лет, - рассказывает девушка. - Там я познакомилась с одним фотографом. Она пригласила меня на съемку. Для меня это было очень неожиданно, ведь я до этого никогда не принимала участие в подобном. Но я все же решила рискнуть и согласилась. Когда увидела полученные снимки, не могла поверить, что это я. Никогда не думала, что могу быть такой красивой и эффектной. В тот момент я осознала, что могу быть такой же, как те модели, которыми я так восхищалась в детстве.

В детстве девушка завидовала моделям, хотела стать такой же, как они. Фото: tasha.mayakovskaya

После этого Ташу начали периодически приглашать на съемки. Ее портфолио пополнялось новыми работами. А в 2014 году девушке предложили принять участие в реалити-шоу на НТВ.

- Сценарист нашел меня сам, - вспоминает Таша. - Он писал пилотный проект для проекта "Хозяйка замка", и им требовалась соведущая. Меня пригласили на эту роль. Я согласилась. Съемки проходили в Киеве. Там я и познакомилась со съемочной группой.

На этом путь Таши в медийную сферу не закончился. Яркая и жизнерадостная девушка поразила сценаристов своей энергетикой. После этого ее пригласили на съемки в сериале "Тот, кто не спит". Он вышел в прокат в 2017 году.

- Роль у меня была небольшая, но интересная, - рассказывает "КП"-Кубань" Таша. - Я сыграла всего один эпизод. Была владелицей стриптиз-клуба.

Девушку часто приглашают на съемки. Фото: tasha.mayakovskaya

Постоянные съемки и кастинги изрядно вымотали девушку, поэтому она решила уехать из Москвы. Полтора года назад, в разгар пандемии, Таша переехала в Адыгею.

- Полтора года назад я начала замечать, что вся моя жизнь похожа на какой-то день сурка: съемки, кастинги, сборы. И так по кругу. Меняются только локации, но порядок действий остается прежним. Тогда я и поняла, что нужно что-то менять. Иначе произойдет эмоциональное выгорание.

Рост девушки - 85 сантиметров. Фото: tasha.mayakovskaya

Таше постоянно поступают предложения для участия в съемках. Но девушка выбирает только те, в которых находит отклик.

- После переезда из Москвы я переосмыслила свою деятельность, - признается Таша. - Теперь я более тщательно подхожу к выбору проектов. Мне важно, чтобы они несли какую-то ценность. От краснодарских режиссеров и сценаристов предложений еще не поступало, но я хотела бы с кем-нибудь поработать.

В перерывах между съемками Таша занимается вокалом. Сейчас девушка готовится к выходу своего первого альбома.

- Первая песня уже написана. Готовим новые треки. Думаю, совсем скоро альбом выйдет на всех музыкальных площадках, - рассказывает Таша.

КСТАТИ

Таша Маяковская - двукратная рекордсменка России. Она занесена в книгу Рекордов как самая маленькая фотомодель и актриса.