Напугала болезнь близких: кормящая мама из Краснодара сделала прививку от коронавируса

Коронавирус не сдает свои позиции в Краснодарском крае. Статистика неумолима – только за последние сутки инфекцию подхватили 807 человек. При этом пик заболеваемости пришелся на 20 ноября. Тогда ковид был выявлен почти у 1000 жителей региона. Постепенно снижается количество умерших от последствий covid-19. Но еще пару дней назад на Кубани жертвами вируса становились 60-70 человек. Инфекция не собирается отступать просто так. Поэтому медики призывают пройти вакцинацию и защитить себя и своих близких.

К доводам врачей прислушалась многодетная мама из Краснодара Татьяна Корнева. У нее трое ребятишек, самому младшему еще нет и двух лет. И она кормит его грудью. И несмотря на это, женщина пошла и привилась от коронавируса.

- У меня не было сомнений – ставить или не ставить прививку. Не хочу, чтобы в семье кто-то заболел, - рассказала «КП»-Кубань» Татьяна. – После вакцинации у меня поднялась температура, ломило поясницу. Это такие последствия почти у всех. У малыша не было никаких реакций.

Не только позиция медиков убедила Татьяну пройти процедуру, к которой с опаской присматриваются кормящие женщины. В первую волну коронавируса ее мама с трудом выкарабкалась. Было страшно потерять самого близкого человека.

- Без больницы мама бы не справилась. Ее не подключали к ИВЛ, но она чувствовала себя очень плохо. Кровь была густая. Берут анализы, а кровь тянется, как нитка. Кислород не поступал в организм, - делится Татьяна. - До сих пор последствия перенесенного заболевания дают о себе знать. Мама стала более обидчивая, ее даже посещали суицидальные мысли. Это жутко. Считаю, что нужно вакцинироваться. В своем окружении я стараюсь убедить людей в этом.

Вакцинация беременных и кормящих мам началась на Кубани несколько недель назад. Доказано, что прививка не несет угрозы маме и малышу. Но для женщин в положении процедуру стоит пройти после 22-й недели срока. Некоторые эксперты утверждают, что получить вакцину можно и раньше, уже с 12-й недели беременности, когда плод окончательно сформируется. В любом случае перед прививкой лучше проконсультироваться с врачом-гинекологом или терапевтом.

- Беременные и кормящие мамы могут поставить прививку во всех пунктах вакцинации, – отметили в пресс-службе краевого минздрава.

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