У девочки «с маской Бэтмена» возникли осложнения после операции в России

Луну снова положили на операционный стол

Личико двухлетней американки Луны заживает после операции тяжело. Девочка "с маской Бэтмена", родившаяся с огромным родимым пятном, казалось, уже победила "метку". Несколько лазерных процедур, и меланоцитарного невуса больше нет. Однако Луне предстояло пройти долгий курс выравнивающих косметологических манипуляций. Курс инъекций для рассасывания шрамов на лице она должна была пройти до конца декабря в Краснодаре.

После очередной операции ее лицо пока все в бинтах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако лечащий доктор Луны Павел Попов в Краснодаре обнаружил осложнения после операции. И девочку снова положили на операционный стол.

- В процессе заживления кожи образовались пиогенные гранулемы (доброкачественное новообразование кожи или слизистых оболочек сосудистой природы - авт.), такое бывает, это штатная ситуация. Сейчас их убрали и все в порядке, - сообщили "КП" - Кубань" в клинике.

Лицо Луны снова в бинтах и пластырях. Однако чувствует девочка себя хорошо.

- Все хорошо. Лунинья прыгает и танцует. Просто голова в бинтах, - говорит мама девочки Кэрол.

Ранее Кэрол Феннер говорила, что готова к тому, что у Луны останутся шрамы на лице.

- Будь моя воля, я бы взяла все ее шрамы на себя. Через несколько лет они будут менее заметными на ее лице, она же растет. Но и наш путь к избавлению от невуса не закончится. Мы будем дальше делать необходимые процедуры. Главное, набраться терпения! Это долгий путь. И я к нему готова.