Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 ноября 2021 года: более 29 тысяч жителей кубанской столицы прошли ревакцинацию от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru
Свыше 29 тысяч жителей кубанской столицы прошли ревакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Отмечается, что повторную прививку от самой популярной инфекции человечества поставили 29 493 пациента.
Напомним, что вакцинация от коронавируса – лучший способ избежать заражения коронавирусом. Благодаря ей на Кубани формируется коллективный иммунитет. Он образуется, когда прививку поставят как минимум 75-80% взрослого населения Краснодарского края.
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