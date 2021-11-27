Жительницу Сочи, которая на сдачу в магазине получила 58 млн рублей, лишили части выигрыша

Алена С. зашла в магазин за продуктами, а вышла - миллионершей. Фото: Столото

На ту поездку из Сочи в Мурманск 29-летняя Алена С. (она просит не публиковать ее фамилию) потратила чуть больше 20 000 рублей. А вернулась обратно – миллионершей. Правда, девушка узнала о том, что стала сказочно богата, лишь спустя четыре месяца после путешествия.

- В июле ездила в Мурманск, в один из дней зашла в магазин, купить перекусить. Даю деньги, чтобы оплатить товар, но сдачи у продавца не оказалось и она, улыбаясь, говорит: «Может, лотерейку купите? Авось повезет вам?», - рассказывает Алена. – Ну я и взяла, билет стоил 50 рублей. На кассе указала свой номер телефона – такие условия у лотереи, закинула билет в сумочку и пошла дальше. И больше не вспоминала про это.

Потом Алена вернулась в Сочи и окунулась с головой в работу. Она трудится менеджером в рекламном агентстве. А на сообщения, которые стали приходить ей на телефон спустя несколько недель после поездки, девушка даже не обращала внимания. И зря.

- Оказалось, в том ворохе рассылок, которые каждому приходят на мобильники, была и эсэмэска с тем, что я выиграла в лотерею, - смеется Алена. – Но я их даже не читала, сразу удаляла. Мне очень много спама приходит. Вот и оповещение о выигрыше оставила без внимания.

А четыре месяца спустя Алена нашла в сумочке тот самый лотерейный билет и решила его проверить на сайте.

- Для этого пришлось зарегистрироваться в лотерейной системе, ввести свой номер телефона, - рассказывает Алена. - А там – мама дорогая! – какая-то космическая сумма - 58 761 825 рублей. Обновила страницу, подумала, может, ошибка какая, ан нет – все те же цифры. Я впала в ступор. До сих пор не осознала, что это происходит со мной наяву. Сумма просто космическая.

Чтобы забрать такие огромные деньги, надо было связаться с организаторами, и Алена отправила заявку на оформление суперприза. Через несколько дней миллионерша уже мчалась за выигрышем.

Правда, получила Алена не всю сумму. Часть выигрыша у нее забрали в качестве налогов. Так как любой выигрыш в нашей стране облагается налогом на прибыль. То есть если сумма выигрыша до 15 тысяч рублей, то победитель оплачивает ее самостоятельно. Если больше - это заботы организатора лотереи. Из выигрыша Алены вычли 7,63 миллиона рублей. За эту сумму можно купить хорошую однушку в Сочи.

Но и Алена не в обиде - ей досталось 50 миллионов рублей. Девушка хочет потратить их на учебу, путешествия и покупку жилья.

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