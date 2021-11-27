«Я боюсь за свою семью». Пьяный изверг избил беременную жену и ветерана МВД в Геленджике

Дмитрий вступился за беременную девушку, несмотря на инвалидность Фото предоставлено героями публикации

Эту пятницу жители пятиэтажки на улице Херсонской в Геленджике запомнят надолго. Обычный вечер прервали крики помощи и стуки в дверь. По лестничной клетке металась девочка – подросток. Она искала поддержки во всех квартирах.

Первой на помощь бросилась 38-летняя Галина Боровик.

- Я глянула в глазок и увидела девочку, – вспоминает женщина. – Она просто просила вызвать полицию. Сказал, что маму бьют.

Галина первой бросилась на помощь беременной женщине

Больше слушать ребенка Галина не стала. Они бросила все вещи и рванула на четвертый этаж. Найти квартиру было просто: дверь – нараспашку, внутри – крики о помощи. О ней молила мужа – изверга беременная женщина.

- Я залетела в квартиру. Мужчина лупил жену. Но увидел меня и скрылся на балконе, – продолжает Галина. – Пока я успокаивала девушку и вызывала скорую, он вернулся. И сразу зарядил мне по голове.

На крики Галины прибежал муж – 49-летний Дмитрий Акакиев, ветеран МВД. 33 года он служил в полиции, но ушел на пенсию по состоянию здоровья – после двух инсультов.

- Пока я звонила, девушка потеряла сознание, а мужчина взялся уже за моего мужа. Он бил его ложкой для обуви, лупил об стену, а Дима – инвалид. Он из-за этого даже уволился из органов, – сквозь слезы говорит женщина.

Свои бойцовские навыки сосед показывал и раньше. Только прежде он отрабатывал приемы на детях. У пары их было трое. Об этом Галине рассказала уже жена изверга.

Галина опасается, что изверг уйдет от наказания

- Потом он потащил Диму на лестницу, швырнул в стену. Но муж его скрутил. Не знаю, откуда у него взялись силы. А я села на ноги, чтобы он не рыпался, – добавляет женщина.

Полицию вызвала сама Галина. Он выбежала на помощь без телефона. Его принесла уже дочка, когда изверга крутили в коридоре.

- Я вытаскивала мужу после двух инсультов не для того, чтобы его лупили по голове. Он сломал ему скуловую кость, поставил огромную гематому, – добавляет Галина.

Врачи экстренно оперировали мужчину

После избиения Дмитрия увезли в больницу, изверга – в участок. Пока Акакиеву зашивали раны на голове, нападавший давал показания в полиции.

- В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 20.1 «мелкое хулиганство» КоАП РФ, а также материал проверки по факту нападения на соседа, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе УВД по городу Геленджик.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту драки. А Дмитрий общается с врачами – всю ночь его не отпускали головные боли. Не помогало даже обезболивающее. Утром мужчина уехал на МРТ головного мозга.

Сейчас с мужчиной работают медики

- После драки девушка на коленях благодарила нас и просила прощения. Она сказала, что уйдет из дома, если муж вернется, – добавляет Галина.

Теперь женщина боится за свою семью. У нее – трое детей. Она просто не знает, чего ожидать от изверга.

- Мы даже этих соседей раньше не видели. Они снимали жилье. Никогда не шумели. А вчера мужик просто пьяный пришел с работы, – заключает Галина.

Ветер МВД никак не придет в себя после случившегося

Спустя сутки женщина никак не придет в себя. Она еще помнит дикие глаза мужчина, который избил ее и мужа.