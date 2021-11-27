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Происшествия27 ноября 2021 11:45

«Я боюсь за свою семью». Пьяный изверг избил беременную жену и ветерана МВД в Геленджике

Он держал в страхе весь подъезд
Василий ПЕРЕПЕЛОВ
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Дмитрий вступился за беременную девушку, несмотря на инвалидность Фото предоставлено героями публикации

Дмитрий вступился за беременную девушку, несмотря на инвалидность Фото предоставлено героями публикации

Эту пятницу жители пятиэтажки на улице Херсонской в Геленджике запомнят надолго. Обычный вечер прервали крики помощи и стуки в дверь. По лестничной клетке металась девочка – подросток. Она искала поддержки во всех квартирах.

Первой на помощь бросилась 38-летняя Галина Боровик.

- Я глянула в глазок и увидела девочку, – вспоминает женщина. – Она просто просила вызвать полицию. Сказал, что маму бьют.

Галина первой бросилась на помощь беременной женщине

Галина первой бросилась на помощь беременной женщине

Больше слушать ребенка Галина не стала. Они бросила все вещи и рванула на четвертый этаж. Найти квартиру было просто: дверь – нараспашку, внутри – крики о помощи. О ней молила мужа – изверга беременная женщина.

- Я залетела в квартиру. Мужчина лупил жену. Но увидел меня и скрылся на балконе, – продолжает Галина. – Пока я успокаивала девушку и вызывала скорую, он вернулся. И сразу зарядил мне по голове.

На крики Галины прибежал муж – 49-летний Дмитрий Акакиев, ветеран МВД. 33 года он служил в полиции, но ушел на пенсию по состоянию здоровья – после двух инсультов.

- Пока я звонила, девушка потеряла сознание, а мужчина взялся уже за моего мужа. Он бил его ложкой для обуви, лупил об стену, а Дима – инвалид. Он из-за этого даже уволился из органов, – сквозь слезы говорит женщина.

Свои бойцовские навыки сосед показывал и раньше. Только прежде он отрабатывал приемы на детях. У пары их было трое. Об этом Галине рассказала уже жена изверга.

Галина опасается, что изверг уйдет от наказания

Галина опасается, что изверг уйдет от наказания

- Потом он потащил Диму на лестницу, швырнул в стену. Но муж его скрутил. Не знаю, откуда у него взялись силы. А я села на ноги, чтобы он не рыпался, – добавляет женщина.

Полицию вызвала сама Галина. Он выбежала на помощь без телефона. Его принесла уже дочка, когда изверга крутили в коридоре.

- Я вытаскивала мужу после двух инсультов не для того, чтобы его лупили по голове. Он сломал ему скуловую кость, поставил огромную гематому, – добавляет Галина.

Врачи экстренно оперировали мужчину

Врачи экстренно оперировали мужчину

После избиения Дмитрия увезли в больницу, изверга – в участок. Пока Акакиеву зашивали раны на голове, нападавший давал показания в полиции.

- В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 20.1 «мелкое хулиганство» КоАП РФ, а также материал проверки по факту нападения на соседа, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе УВД по городу Геленджик.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту драки. А Дмитрий общается с врачами – всю ночь его не отпускали головные боли. Не помогало даже обезболивающее. Утром мужчина уехал на МРТ головного мозга.

Сейчас с мужчиной работают медики

Сейчас с мужчиной работают медики

- После драки девушка на коленях благодарила нас и просила прощения. Она сказала, что уйдет из дома, если муж вернется, – добавляет Галина.

Теперь женщина боится за свою семью. У нее – трое детей. Она просто не знает, чего ожидать от изверга.

- Мы даже этих соседей раньше не видели. Они снимали жилье. Никогда не шумели. А вчера мужик просто пьяный пришел с работы, – заключает Галина.

Ветер МВД никак не придет в себя после случившегося

Ветер МВД никак не придет в себя после случившегося

Спустя сутки женщина никак не придет в себя. Она еще помнит дикие глаза мужчина, который избил ее и мужа.

ЧППроисшествия: ЧП