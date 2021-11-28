Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 ноября 2021 года: названы самые зараженные районы Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стали известны самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края. За последние сутки на Кубани было сдано 705 положительных тестов на COVID-19. Это один из самых низких показателей за неделю.

Больше всего положительных тестов на ковид сдали жители Краснодара – 371 человек. У 37 пациентов диагноз коронавирус подтвердился в Динском районе. Замкнул тройку по количеству заболевших Брюховецкий район. Здесь COVID-19 выявили у 31 человека.

Отметим, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она продолжается на Кубани уже почти год. За это время прививку от инфекции поставили свыше 2,4 миллиона жителей Краснодарского края.

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