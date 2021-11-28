Отнимались ноги, не мог говорить: что происходило с Александром Градским перед смертью

Александр Градский был госпитализирован в Москве 26 ноября Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ночью 28 ноября стало известно о смерти известного певца 72-летнего Александра Градского. Он скончался в реанимации. В больницу его доставили с инсультом. Об этом пишет сайт kp.ru.

Перед смертью музыкант несколько месяцев испытывал проблемы со здоровьем, но тщательно скрывал их. Он не ложился в больницу и продолжал сниматься в шоу.

Александра Градского госпитализировали за два дня до смерти. Он потерял сознание, после чего возлюбленная артиста Марина Коташенко вызвала скорую.

По данным сайта kp.ru, у Александра Градского тяжело проходили и съемочные дни: у него отказывали ноги, в студию его заносили на носилках и сразу усаживали в кресло. На площадке певец не мог сделать даже пару шагов без поддержки.

Коллеги рассказывают, что музыкант иногда говорил невнятно, из-за проблем с речью некоторые эпизоды вырезали из эфира. Также в студии Градскому даже приходилось ставить капельницы. Несмотря на уговоры пролечиться, народный артист отвечал, что с ним все в порядке.

По некоторым данным, Александр Борисович переболел коронавирусом. Поражение его легких составляло 70%. Но сам он опровергал эту информацию и называл «чушью», пишет kp.ru.