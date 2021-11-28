Тактильные уголки открыл Кавказский заповедник в Сочи

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

Кавказский государственный биосферный заповедник - это не музей дикой природы. Но многим хочется где-нибудь на заповедных тропах встретить горного тура, подойти к нему и погладить, а может, и покормить. Конечно, такой живой контакт исключается даже в вольерных комплексах заповедника на кордонах «Лаура» и «Гузерипль». Тем не менее здесь нашли необычный способ общения с животными - создали правдоподобные экспонаты.

- Теперь на двух наших кордонах всем посетителям информационных центров разрешается не только глазеть на представленные экспонаты, но и прикасаться к ним руками. Мы организовали для этого специальные тактильные уголки, где все экспонаты можно пощупать, погладить, потрогать, - рассказала «КП»-Кубань» пресс-секретарь Кавказского биосферного заповедника Янина Реенсон.

Она добавила, что специалисты давно заметили, что, когда гости вольерных комплексов наблюдают за его обитателями, так и тянут руки, чтобы поласкать зверя, почувствовать текстуру его шерсти. Теперь это возможно и безопасно для гостей наших экологических центров.

- Мы подготовили фрагменты шерсти разных животных, есть даже зуб зубра, который, конечно, не стоит пробовать на зуб, - шутя, отмечают специалисты.

В трогательных уголках кордонов заповедника представлены и образцы лишайника лобарии легочной, ну а если интересует острота зубов кабанихи или крепки ли рога у оленя, теперь это можно проверить по личным ощущениям в тактильных уголках Кавказского биосферного заповедника.