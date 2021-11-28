Кто может стать новым мэром Новороссийска: кандидаты и их досье

Узнали, кем являются претенденты на пост мэра. Фото: пресс-службы администрации Новороссийска

В Новороссийске выберут нового градоначальника. Сейчас на кресло главы города-героя претендуют девять человек. Но вот действующего мэра в этом списке нет. Игорь Дяченко уже попрощался с жителями и сказал, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок. А это значит, что Новороссийском будет руководить "новое лицо".

На конкурс по отбору кандидатур на пост главы Новороссийска документы предоставили общественники, депутаты и бизнесмены. Что известно о тех, кто может стать новым мэром города-героя:

Самохвалов Алексей Евгеньевич.

50-летний военный пенсионер стал первым кандидатом в мэры, он оперативнее всех собрал необходимые документы. Самохвалов - подполковником запаса. В Новороссийск он переехал из Уссурийска. Служил в ВМФ. До 2019 года занимался предпринимательской деятельностью в сфере лесоводства и строительства дорог. Воспитывает трех дочерей.

Известно, что Алексей Самохвалов также баллотировался в мэры Новороссийска в 2016 году. Но не прошел согласование с комиссией.

Нечаев Олег Георгиевич.

62-летний пенсионер родом из Белореченска. Он тоже готов решать проблемы жителей Новороссийска. Известно о нем немного. Ранее он был предпринимателем, возглавлял производство по изготовлению звукоизоляционных материалов.

Шило Владимир Евгеньевич.

Генеральный директор ООО «Эко Юг» - предприятия, которое занимается вывозом мусора и бытовых отходов. Ранее Владимир Шило несколько лет работал в администрации Новороссийска. Он работал помощником мэра и главы администрации Южного района, а также трудился в должности начальника управления ЖКХ.

Рыбкин Андрей Олегович.

Ранее вел предпринимательскую деятельность. Но с мая 2021 года числится как безработный.

Гончаров Сергей Иванович.

Бизнесмен, директор частной типографии Новороссийска. Гончаров ранее также претендовал на пост мэра Краснодара, но не прошел отбор комиссией.

Цыбань Виктор Викторович.

Действующий вице-мэр. В должности заместителя главы Новороссийска Цыбань курирует управление торговли, отдел по курортам, сельское хозяйство и отдел взаимодействия с малым и средним бизнесом. Прошел карьерную лестницу в мэрии от специалиста до первого зама. С 2018 года – заместитель мэра города.

Болейко Виталий Владимирович.

Депутат гордумы Новороссийска. Трудовую деятельность начал учеником слесаря на судоремонтном заводе. Затем открыл собственное дело. В 2015 году занимал должность заместителя главы города, курировал вопросы ЖКХ и транспорта. С 2018 года является членом Общественного совета. Женат, двое детей.

Сергеев Валерий Валерьевич.

Первый заместитель генерального директора ОАО «Учебно-тренировочный центр «Авиа-22». Он из Подмосковья, но готов к переезду, чтобы наладить жизнь Новороссийска.

Кравченко Андрей Васильевич.

Депутат гордумы Новороссийска. Работал специалистом в квартирно-правовой службе при администрации города. С 2005 по 2010 год трудился юристом в различных организациях. А сегодня руководит Центром развития предпринимательства и поддержки молодежи. Женат, воспитывает троих детей.

Конкурс назначен на 21 декабря. По его итогам комиссия представит депутатам гордумы не менее двух кандидатур на пост мэра Новороссийска. После этого депутаты тайным голосованием изберут нового главу города. Его имя будет известно в этот же день.