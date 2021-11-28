«Порывами может срывать крыши»: Ураганный ветер с дождем настигнет Кубань в начале недели

На дорогах снизится видимость Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Краснодарский край словно качает на температурных качелях. После морозных дней в регион пришло потепление. Но вместе с ним Кубань с начала недели накроет дождями. Также на прочность край проверит ураганный ветер. Как отмечают синоптики, порывами может сносить крыши, ломать деревья и сдувать плохо закрепленные конструкции.

- В целом по краю 29 ноября ожидается дождь, местами сильный, гроза. Порывы ветра в Краснодаре будут достигать 20 м/с. На Черноморском побережье, в частности, в Анапе, Новороссийске и Геленджике, дуть может со скоростью 25-30 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Водителям советуют оставлять машины на открытых площадках либо в гаражах. Также специалисты советуют в непогоду находиться в укрытии и не выходить без надобности на улицу.

При этом температура воздуха падать не собирается. 29 ноября в Краснодаре ожидается +20 тепла, на побережье до +21. 30 ноября – дневные температуры опустятся на пять градусов, ветер в это день будет сильнее, чем в понедельник. Немного утихнет только ко 2 декабря.

Стоит отметить, что по прогнозам декабрь будет сухим и теплым, морозов и снега в Краснодаре не ожидается. Снежинки полетят с середины зимнего месяца только в горных и предгорных районах.

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