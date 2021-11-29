Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 29 ноября 2021 года: инфекция начинает отступать

Последние новости по коронавирусу в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сохраняется сложная эпидобстановка. Пик заболеваемости пришелся на 997 новых случаев за сутки. Последние дни наблюдается падение коронавирусного графика, инфекция начинает отступать. По данным на 29 ноября, в госпитали попали 677 человек. Смертность с 72 летальных исходов за сутки снизилась до 44.

Самыми зараженные стали Краснодар, Сочи и Новороссийск. Здесь выявили 299, 54 и 49 новых случаев. В антирейтинг попали Северский и Тихорецкий районы с 30 и 18 заразившимися.

Медики призывают привиться. Вакцинация - лучший способ избежать заражения. Прививочная кампания продолжается на Кубани уже почти год. За это время прививку от инфекции поставили свыше 2,4 миллиона жителей Краснодарского края.

В регионе продолжает действовать масочный режим. Также во все общественные места можно проходить только с QR-кодом о вакцинации.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 29 ноября 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 299 заболевших.

Коронавирус в Анапе 29 ноября 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 3 человека.

Коронавирус в Сочи 29 ноября 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 54 жителей.

Коронавирус в Геленджике 29 ноября 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 6 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 29 ноября 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки обнаружено 6 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 29 ноября 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 17 человек.