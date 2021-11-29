ГК «ЮгСтройИнвест» сдала новый дом в микрорайоне «Губернский». Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест».

В минувшие выходные в микрорайоне «Губернский» 382 семьи получили ключи от комфортных квартир 11 литера. Возле нового дома находятся детская и спортивная площадки, прогулочная аллея, а также зона для выгула собак. В ближайшее время рядом появится фруктовый сад.

«Для нас важно создать комфорт для каждого жителя микрорайона, поэтому вместе с современными квартирами группа компаний «ЮгСтройИнвест» возводит всю необходимую инфраструктуру», - прокомментировал заместитель генерального директора «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Сегодня «Губернский» является одним из самых семейных микрорайонов Краснодара. При его создании застройщик, в первую очередь, ориентировался на потребности людей: детские и спортивные площадки, живописные аллеи, крытый тренажерный зал, современные памп-трек и роллердром, комфортные беседки для барбекю, подземные и многоуровневые паркинги - всё в комплексе. В шаговой доступности одна из самых больших школ в Краснодаре и два детских сада. Третий садик сейчас строится, он распахнет двери малышам уже в следующем году.

Фото пресс-службы ГК «ЮгСтройИнвест».

Особое внимание «ЮгСтройИнвест» уделяет не только благоустройству территории, но и внутреннему убранству домов: так, в каждом подъезде установлены бесшумные скоростные лифты. Входные группы с дизайнерской отделкой, зеркала в пол – всё это создает хорошее настроение.

Многие дольщики планируют встречать 2022 год уже в новой квартире, ведь жилье с качественной предчистовой отделкой экономит время, деньги и полностью готово к финальной стадии ремонта.

За 18 лет группа компаний «ЮгСтройИнвест» возвела 213 жилых домов и 20 крупных социальных объектов. Инфраструктура микрорайонов продумывается застройщиком до мелочей, чтобы жители могли чувствовать комфорт в каждой детали.