Бывший прокурор из Сочи отбирает у многодетной любовницы несколько квартир и торговый центр

Александр Баранов, как любой госслужащий, зарабатывал скромно. Фото: прокуратура Лазаревского района Сочи

В благородном семействе бывшего прокурора Лазаревского района Сочи разразился скандал. Ну как в семействе... Официально 41-летний Александр Баранов никогда не был женат на 39-летней Оксане Семергей, но вместе они прожили 17 лет и даже родили четверых детей - Анастасию, Тихона, Амилию и Таисию. Более того, младшей из них всего два года.

- Он только обещал жениться, все потом, да потом, - рассказывает Оксана.

Женщина говорит, что не раз подозревала его в изменах. И даже знает, с кем у бывшего прокурора случился адюльтер.

- Сестры моих подруг, секретарши его... Он изменял мне постоянно, - продолжает она.

Но не это вынудило обиженную женщину рассказать "исподнее" на всю страну в эфире программы "Человек и закон". Оксана пытается отвоевать собственное имущество, которое суды двух инстанций поделили между ней и ее бывшим статусным сожителем.

Дело в том, что два года назад Александр Баранов ушел на пенсию.

- Он ушел по собственному желанию по выслуге лет, - подтвердили "КП" - Кубань" в прокуратуре Краснодарского края.

И сразу все изменилось. Богатств, как и полагается государственному служащему, Баранов не нажил. Зато Оксана утверждает, что все свое многомиллионное имущество заработала сама.

- Мне надо было крутиться, - рассказывает женщина. - Я оформила ИП и стала работать риелтором. Он там, я с детьми - здесь в Туапсе.

Сейчас у нее в собственности числится несколько квартир, земельные участки и даже один торговый комплекс с объектами придорожного сервиса. А бывший сожитель решил все это поделить. Суд в Сочи определил его долю в сумме 29 миллионов рублей.

- То есть не жена отсудила у богатенького мужа многомиллионное состояние, а статусный сожитель обобрал фактически многодетную любовницу, - уточняет адвокат Оксаны Ольга Немцева.

Суд был очень скорым. Всего через несколько заседаний, прошедших без участия ответчицы или ее представителя, иск был удовлетворен, а все счета Оксаны арестованы.

Жалоба в апелляцию тоже не помогла. И только Кассационный суд принял решение направить дело на новое рассмотрение.

- Четвертый кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск сочинского предпринимателя к доверителю нашего правового центра Оксане Семергей. Рассмотрение дела начнут заново в ином составе суда, чего и добивалась наша доверительница, - заявила Ольга Немцева.

Но это отнюдь пока не означает, что дело закончится в пользу Оксаны.