Налог на имущество в Краснодарском крае 2021: кому положены льготы

Как нужно платить налог на имущество в Краснодарском крае 2021. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Осень - время, когда в почтовый ящик кубанцев прилетают уведомления от налоговой. Это напоминание о том, что надо заплатить за все имеющееся имущество. Срок, отведенный на уплату налогов, подходит к концу. Рассказываем подробнее про налог на имущество в Краснодарском крае 2021.

- Все квитанции Федеральная налоговая служба разослала получателям еще в конце октября, - говорит начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Краснодарскому краю Инна Немыкина. - Крайний срок оплаты налога един для всех и закреплен законодательно - до 1 декабря включительно. Начиная со 2-го числа к сумме долга будут прибавляться пени. Это штраф за просрочку уплаты налога.

Эту денежную сумму налогоплательщик должен оплатить дополнительно вместе с налогом. То есть, если транспортный налог будет оплачен не 1 декабря, а, допустим, 15 декабря, то пеня будет начислена за 14 дней просрочки. Словом, не хотите неприятностей — оплачивайте вовремя.

К слову, налог на имущество в Краснодарском крае 2021 оплачивают все, у кого в собственности что-то есть.

КОНКРЕТНО

За что платим:

Земельные участки, дома, дачи, квартиры, гаражи, транспорт, которые вам принадлежат или принадлежали в 2020 году.

ВАЖНО!

Если вы продали имущество в этом году, то заплатить налог за прошлый год все равно необходимо. Если же вы, например, приобрели квартиру в 2021 году, то платить за нее надо будет уже в 2022-м.

В большинстве случаев ломать голову над тем, куда и сколько платить, не приходится. Налоговая все рассчитывает сама и присылает уведомление. Либо в привычном бумажном виде, либо в электронном, если у гражданина заведен личный кабинет налогоплательщика.

Как оплатить налог на имущество в Краснодарском крае 2021:

1. В отделении банка, предъявив квитанцию ФНС, которая должна была прийти вам по почте.

2. В отделении почты, показав квиток от налоговой службы. При отсутствии уведомления оператор поможет узнать задолженность по номеру ИНН.

3. На сайте Федеральной налоговой службы. В «личном кабинете» налогоплательщика высвечиваются сумма платежа и сколько дней есть в запасе. Там же можно оплатить налог без комиссии.

4. Через мобильное приложение ФНС России «Налоги ФЛ».

5. По QR-коду, указанному в уведомлении через онлайн-сервисы и мобильные приложения банков.

6. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

НА ЗАМЕТКУ

Налогоплательщик не получит уведомление, если общая сумма налогов составила менее 100 рублей или он освобожден от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы.

- Тем гражданам, у которых есть «Личный кабинет» на сайте ФНС России, налоговые уведомления не направляются по почте, а выгружаются в электронном виде, - уточняет Инна Немыкина. - В остальных случаях следует обратиться в налоговую инспекцию через «Личный кабинет», электронный сервис «Обратиться в ФНС России» или лично.

БУДЬ В КУРСЕ

Кто имеет право на льготу

Уточнить льготник ли вы, можно на www.nalog.ru (раздел «Электронные сервисы» - «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»). Важный момент - о своем праве на льготу надо сообщить, написав соответствующее заявление в свою налоговую. Такой сейчас порядок. Поэтому если вы вышли на пенсию, а налог на квартиру продолжает приходить, это не кто-то что-то напутал, это в налоговой нет данных о вас как о пенсионере.

Имущество физических лиц

Льготы предусмотрены для следующих категорий:

- Герои СССР и РФ, а также лица, имеющие ордена Славы трех степеней;

- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды;

- участники Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите страны;

- члены семьи военнослужащих, потерявшие кормильца;

- родители и супруги военных и госслужащих, погибших при исполнении;

- ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы;

- члены подразделений особого риска, участвовавшие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на военных объектах;

- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате работы с ядерными установками;

- пенсионеры;

- физлица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность (в отношении помещений, используемых в их работе);

- физлица, имеющие хозстроения, площадь каждого из которых не превышает 50 "квадратов" и которые размещены на землях, предоставленных для садоводства, личного подсобного хозяйства.

Эти кубанцы освобождаются от уплаты налога по одному объекту каждого вида: например, одну квартиру или один дом.

Транспорт

На федеральном уровне поблажек нет. Но в Краснодарском крае от уплаты транспортного налога освобождены:

ветераны боевых действий;

инвалиды I и II групп;

один из родителей ребенка-инвалида, но только в отношении одной единицы легкового транспортного средства, мощностью не более 150 л.с.;

один из родителей (усыновителей) в многодетной семье по легковым автомобилям с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, автобусам с мощностью двигателя до 150 л.с. включительно в отношении одной единицы транспортного средства по выбору налогоплательщика из числа зарегистрированных за ним транспортных средств.

А вот женщины, достигшие 55 лет, и мужчины старше 60 лет уплачивают транспортный налог в размере 50% от исчисленной суммы.

Земля

Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Ею могут воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; предпенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий; многодетные.

Калькулятор «КП»

Как рассчитать пени

Рассчитывают по правилам, установленным статьей 75 Налогового кодекса. В случае просрочки применяется формула:

ПЕНИ = СУММА х ДНИ х СТАВКА / 300

То есть, если у налогоплательщика сумма задолженности равна 1000 рублей, то за 10 дней просрочки он должен уплатить 2,5 рубля (1000 рублей × 10дней × 7,5%/300).

ВАЖНО!

Если житель Кубани после просрочки оплачивает только сумму налога или оплачивает сумму пени не полностью (например, забыв о перерасчете), то оставшаяся сумма остается долгом и не спишется.

КСТАТИ

Что будет в случае просрочки

Если достаточно долго налог не платить, то возникают и другие последствия — похуже пени.

Во-первых, это штраф. 20% от суммы долга;

Во-вторых, если вы и дальше не расплатитесь добровольно, налоговики имеют право обратиться в суд и через него взыскать с вас недоимку в принудительном порядке. «Принудительность» означает, что может быть наложен арест на имущество. Или же вам будет ограничен выезд за рубеж (если сумма всех долгов, включая не только налоги, но и за ЖКХ, штрафы ГИБДД и прочее превышает 30 тысяч рублей).