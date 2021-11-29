Инфекционист рассказал, как уберечь себя от заболевания новым штаммом коронавируса на Кубани

От предыдущих вариантов «Омикрон» отличается большим количеством новых мутаций. Фото: admkrai

В «красных зонах» Кубани кипит работа. Медики борются за жизни заразившихся пациентов. И их работу может осложнить новый штамм коронавируса – «Омикрон». Он уже вовсю свирепствует за пределами России. Первый случай заражения выявили в ЮАР. Однако список стран, в которых появляются заболевшие новым штаммом, пополняется с каждым днем. «Омикрон» буквально расползается по миру: заболевшие уже обнаружены в Чехии, Великобритании, Италии, Германии. Поэтому новый штамм запросто сможет «дойти» и до России. От предыдущих вариантов «Омикрон» отличается большим количеством новых мутаций

- В Краснодарском крае случаи заражения новым штаммом коронавируса пока не выявлены, - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. - Однако это не повод расслабляться. Для того, чтобы избежать нового всплеска заболеваний, медики призывают людей беречь себя.

Одним из основных методов защиты и профилактики от опасного вируса на сегодняшний день остается вакцинация.

- В мире в день от ковида умирают примерно 10 тысяч человек. Прямо сейчас умирают люди. Тысяча из них в России. Каждый 10-тый умирающий в мире наш соотечественников. Неужели это не повод задуматься? Неужели это не повод прислушаться к нам и сделать прививку? Сейчас вакцинация – это единственный способ защитить людей, - напоминает главный инфекционист Краснодарского края Сергей Зотов.

Напомним, до 18 января в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности. Посещать ТЦ, рестораны и массовые мероприятия могут только жители, у которых имеется QR-код, подтверждающий наличие вакцинации от COVID-19, справка о перенесенном заболевании, либо медотвод.