Замначальника полиции Краснодара стал виновником аварии, проехав на красный свет

Виновнику грозит административный штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на перекрестке улиц Красных Партизан и Брюсова произошла авария. Виновником ДТП оказался 44-летний замначальника полиции Краснодара. Он ехал за рулем своего служебного автомобиля "Volkswagen Polo" и находился в форме. На пересечении с улицей Брюсова сотрудник полиции пролетел на красный свет и врезался в иномарку "Škoda Kodiaq". За рулем этого автомобиля находилась 38-летняя женщина.

- В результате ДТП никто не пострадал, - сообщил "КП"-Кубань" источник из правоохранительных органов.

Экспертиза показала, что сотрудник полиции был трезв. Теперь ему грозит административный штраф в размере одной тысячи рублей.

- На водителя вынесено постановление по ст. 12.12 ч.1 КоАП РФ, - подтвердил источник из правоохранительных органов.

Известно, что виновник аварии занимает должность замначальника полиции с 2018 года.