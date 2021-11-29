Смерчи, ливни и шторм: на Сочи из Стамбула надвигается ураган

В Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающейся непогоды Фото: Иван ВИСЛОВ

Разыгравшийся в Стамбуле ураган, похоже, подбирается к Сочи. В турецком городе сильным ветром снесло крышу здания, погибли два человека. Из-за урагана даже остановили движение по проливу Босфор. А теперь шторм подбирается к Сочи.

- Ночью с 29 на 30 ноября приближающийся фронт приведет к усилению ветра с порывами 20-25 м/с, - пояснили в гидрометцентре Краснодарского края. - Прохождение фронта будет сопровождаться сильными ливнями. На море усилится волнение до 4-5 баллов с высотой волн 1,5-2,5 метра.

30 ноября, 1 декабря, а также ночью и утром 2 декабря синоптики также прогнозируют в Сочи сильные ливни с грозами, шквалистым усилением ветра 22-27 м/с.

- На реках возможны подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков, - говорят синоптики. - Смерчи прогнозируют в море на участке Магри – Веселое.

В это время в Красной Поляне дождь начнет переходить в мокрый снег. И уже 1 декабря на побережье волнение моря усилится до 5 баллов, высота волны достигнет 3,5 метров. А температура воздуха понизится ночью до +4-5 градусов. В Красной Поляне - до 0 градусов. И только 2 декабря погода наладится.

–Городским службам перейти в режим повышенной готовности, под особый контроль взять зоны возможных подтоплений. Главам районов, председателям ТОСов нужно оперативно проинформировать население о непогоде, а в местах санаторно-курортной отрасли – отдыхающих, - отметил глава Алексей Копайгородский на собрании муниципального Оперативного штаба.