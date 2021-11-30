Не выходите на площадь: врач рассказал, как правильно отмечать Новый год без "короны"

На праздники врачи советуют сидеть дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае количество заболевших ковидом снижается. Если еще в начале ноября заболевших было под 1000 человек, то по данным на 29 ноября - 682 положительных тестов. Можно ли считать, что вирус уходит? Об этом мы спросили в эфире радио "КП"-Краснодар" (91.0) заместителя главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Алексея Баталова.

- Мы видим небольшое снижение роста заболеваемости. Считаем, что это результаты ограничительных мер, которые были приняты в ноябре. И мы наращиваем темп вакцинации. Рано или поздно мы дойдем до намеченных целей. Сформируем иммунную прослойку и заболеваемость будет снижаться, - сообщил в эфире радио "КП"-Краснодар" (91.0) заместителя главного врача Специализированной клинической инфекционной больницы Алексея Баталова.

Врачи до сих пор не уверены, что антирекорд - 997 заболевших в крае за сутки, - не будет повторен. Столько заболевших было в крае 20 ноября. По мнению медиков, все зависит только от темпов вакцинации. В преддверии новогодних праздников Алексей Баталов обратился к слушателям радио "КП" - Краснодар».

- Конечно, вы вольны сами решать, как отмечать Новый год. Но первое, что нужно сделать сейчас - поставить прививку от коронавирусной инфекции. Тогда вы успеете себя защитить. А на каникулах важно организовать свой досуг таким образом, чтобы исключить нахождение в местах с большим количеством людей. А так же не расслабляться и не забывать про средства индивидуальной защиты органов дыхания, - напомнил врач Алексей Баталов.

Врачи рекомендуют ограничить круг общения даже на свежем воздухе. Если на одну площадь придет весь город, то даже место под открытым небом станет опасной точкой. Так же Алексей Баталов предложил поздравлять своих пожилых родственников исключительно удаленно, ведь вы можете стать переносчиком вируса, даже не имея симптомов болезни.

- Для родственников за 60 лет это крайне опасно. Не стоит испытывать судьбу, даже если бабушки и дедушки привиты, - говорит врач.

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