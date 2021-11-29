Премия "Настоящие люди" проходит в Краснодарском крае.

«КП»-Кубань» подводит итоги конкурса «Настоящие люди». Стать участником мог каждый. Главное условие – поступок должен был быть действительно социально значимым.

- Среди номинантов премии "Настоящие люди" врачи, волонтеры, благотворители, обычные жители и даже дети. Все те, у кого в крови - помогать людям, - сказала главный редактор Краснодарского филиала медиагруппы "Комсомольская правда" Ольга Шахова.

Народное голосование на сайте kp.ru завершилось. Своим голосом жители Кубани поддерживали тех, кто ближе по духу, с кем знакомы лично или просто живете в одном поселке.

Имена победителей будут озвучены в начале декабря в эфире радио «КП»-Краснодар». Во время марафона мы подведем итоги премии, наградим лидеров голосования и номинантов.

Акция «Настоящие люди» проходит при поддержке городской думы Краснодара и ее председателя Веры Галушко.

Генеральный партнер премии "Настоящие люди" - Газпромбанк.