Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 ноября 2021 года: свыше 570 тысяч жителей столицы Кубани привились от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru
Свыше 570 тысяч жителей столицы Кубани привились от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии мегаполиса.
Отмечается, что еще 31 146 пациентов прошли ревакцинацию от самой популярной инфекции человечества. Поставить прививку от ковида можно в 60 медицинских учреждениях краевого центра.
Напомним, что вакцинация – лучший способ избежать заболевания коронавирусом. Благодаря ей на Кубани формируется коллективный иммунитет. Он выработается, когда прививку поставят минимум 75-80% взрослого населения региона.
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