«Буду выбивать мозги дробью!»: студент кубанского колледжа собирался повторить массовую бойню, как в Казани

Кинологи с собаками обследовали здание, но взрывчатку так и не нашли. Фото: Тимур ХАНОВ

Казанскую трагедию хорошо помнят все жители России. 19-летний Ильназ Галявиев устроил настоящую бойню в школе, убив девять человек. Как оказалось, у него появились последователи. Один из них задумал повторить зверства в Ейском медицинском колледже. К счастью, теракт предотвратили.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», массовое убийство планировалось утром 26 ноября. Перед занятиями на почту одного из педагогов колледжа поступило сообщение с угрозой. Неизвестный сообщил, что заминировал учебное заведение. Испуганный преподаватель тут же передал сообщение правоохранителям. Позже этот же сотрудник колледжа увидел жуткие сообщения, которые публиковал 19-летней Сергей Павлов (имя и фамилия изменены. – Авт.) в Telegram.

- Я устрою расстрел – выбью мозги каждому дробью! А затем заложу 12 бомб в разных частях колледжа, - описывал свои действия парень, обещая убивать с особой жестокостью.

Но молниеносно отреагировавшие силовики смогли предотвратить бойню. За считанные минуты они прибыли к колледжу, оцепили его, эвакуировали учащихся, а после начали поиски взрывчатки.

Чтобы узнать, что стало причиной его угроз, парня доставили в отдел.

- На улицу вывели 160 студентов и 90 человек персонала. Кинологом было обследовано здание. Подозрительных и запрещенных предметов не обнаружено, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – После того как стало ясно, что угрозы нет, все вернулись в помещение и продолжили занятие.

После правоохранители быстро установили автора сообщений с угрозами.

- Им оказался студент 3-го курса местного колледжа, но другого. Парень учится по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». Чтобы узнать, что стало причиной угроз, его доставили в отдел, - добавил «КП» - Кубань» источник в силовых структурах.

Парень планировал нападени на колледж, в котором даже не обучался.

Известно, что ранее Сергей Павлов судим не был, характеризовался положительно. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

- Предварительно, парень подозревается в ч.2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - уточнил источник в правоохранительных органах. - Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.