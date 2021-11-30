Рай для рыбаков: Эколог объяснил, чем вызвано нашествие червей в Темрюке

Нашествие червей. Фото: стоп-кадр из видео

Во дворе у одного из жителей Темрюка обосновались десятки червей. Беспозвоночные обустроили там настоящее гнездо. На кадрах, которые запечатлел мужчина, не видно и пустого места - черви так и кишат. Без ужаса на это видео и не взглянешь! Мужчина также признался, что он попытался отравить нежданных "гостей". Но все попытки оказались тщетны - с этой задачей даже не справился традиционный дихлофос.

Оказалось, что это не единственный двор в Темрюке, который заполонили беспозвоночные. На появление червей начали жаловаться и другие жители города.

- У нас тоже есть! В ванной постоянно встречаем. Уже не знаем, как бороться с ними, - писали комментаторы под видео.

Некоторые люди все-таки смогли найти плюсы в этом нашествии.

- Это же рай для рыбаков! - Писали они.

Однако экологи утверждают: никакой опасности эти черви не несут, в них нет ничего страшного. Единственный минус - это неприятный вид.

- Вероятнее всего, это многоножки: кивсяки, либо геофилы - по кадрам трудно определить, - прокомментировал ситуацию член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамина Голубитченко. - Но в любом случае, они безопасны для людей. Живут эти многоножки в почве и питаются мелкими насекомыми. А выползли они из-за того, что произошло сильное промачивание грунта - возможно, в городе на днях прошел дождь. Многоножки, как и обычные черви, выползают из почвы, если она перенасыщена влагой.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

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