«Чистая мистика!»: родные дважды похороненного фронтовика узнали о его судьбе по фото в «Комсомолке» на Кубани

Василий Деревянченко прошел всю войну Фото: Личный архив

- Это мой дядя на фотографии! - в редакцию "Комсомолки" позвонил возбужденный читатель. 59-летний Борис Василенко из Адыгеи сам признается, что сейчас в том возрасте, когда любые детали биографии его предков - на вес золота. Тем более такой героической, как судьба родного дяди Василия Деревянченко.

В начале войны сестра его матери - Фекла - потеряла двух из пятерых сыновей. Павел и Иван встретили врага на подступах к родной земле первыми.

На пороге родной станицы Дондуковской стояли фашисты, когда 20-летний Иван, лейтенант и командир взвода стрелкового полка, успел в последний раз взглянуть в глаза матери.

- Давай, сынок, спрячу тебя в подвале! - прокричала та.

Но Иван наотрез отказался: "Я же офицер!".

Враг взял станицу, военнопленных казнили тысячами. Среди них, как казалось несчастной матери, должны были быть и ее мальчишки. В одном из окоченевших трупов советских солдатиков она думала, что узнала Ивана. Под покровом ночи женщина похоронила "сыночка". И только после войны стало известно, что он погиб не в этом бою, а под Туапсе месяцем позже. Второй - Павел - пропал без вести.

Мстить за братьев на фронт пошел младший из них - Василий. Ему не было и 17-ти лет, когда он попал в самое пекло боев за Туапсе.

Через несколько месяцев он получил легкое ранение в ногу. В составе 165-й стрелковой бригады высадился на берег Новороссийска, где десантников сразу бросили в наступление - бои шли среди надгробий кладбища на улице Солнечной.

С этой фотографии в "Комсомолке", как кажется, смотрит именно Василий

За это время матери в Адыгею пришла первая похоронка. Но сын, пролечившись в госпитале два месяца, пришел на побывку домой.

- Мать (тетка) тогда обомлела! Как только выжила, не знаю. А когда Василия "хоронили" второй раз в 1944 году, уже не поверила, - рассказывает Борис.

Василий дошел до Чехословакии. Вот, что написано в его наградном листе к ордену Славы III степени в сентябре 1944 года: "В боях за мыс Херсонес (севастопольский плацдарм) он с группой бойцов выдвинулся вперед, отбил одну за другой две атаки противника. Поднял бойцов и ворвался в траншеи врага, уничтожив при этом семь немецко-фашистских захватчиков".

Он вернулся домой, начал налаживать мирную жизнь, женился. Но своих детей не родил. А после войны всем так хотелось забыть ее ужасы, что о ратных подвигах не принято было рассказывать. Не вдавался в детали и Василий. После его смерти они стали лишь ценнее.

Когда к 75-летию Победы авторитетный вуз объявил о проекте про ветеранов, Борис тоже откликнулся. История его дяди никогда и нигде не звучала , он посчитал это несправедливым по отношению к его памяти. И пригласил к себе документалистов, чтобы описать все, что знал.

В семье сохранился только военный билет ветерана. По нему можно восстанавливать хронологию Великой Отечественной Фото: Личный архив

- И тут чистая мистика! Получаю "Комсомолку" уже в этом году, а в ней - его фотография! Причем, мы до сих пор не знаем, где он лежал в госпитале во время войны. А тут - Сочи! И его лицо, - с волнением рассказывает Борис. - Будто он мне знаки подает, что не все я про него рассказал.

К слову, сам фронтовик не помнил, что лечился после ранения именно в Сочи. Но одну деталь называл.

- Он говорил, обезьян там видел. Но это могло быть просто бредом раненого человека, - продолжает Борис.

С фотографии в публикации "Комсомолки" "Город жизни" от 6 мая 2021 года смотрит красивый молодой мужчина. В объектив фотокамеры он попал в момент, когда ему бинтуют предплечье.

- А он как раз попал в госпиталь с ранением предплечья, - говорит Борис.

Для сравнения он прислал в редакцию фотографию Василия. Сходство очевидно.

- К сожалению, установить, кто на фотографии уже не представляется возможным. Это просто иллюстрация работы Сочи, как города-госпиталя, сохранившаяся до сих пор. На обороте тоже ничего нет, - пояснили "КП" - Кубань" в сочинском музее истории. - А вообще, у нас регулярно такие ситуации в последнее время возникают, что люди откликаются на фотографии.

Надо сказать, герой Великой Отечественной войны Василий Деревянченко умер в 59 лет.

Он закончил жизнь на больничной лавке в коридоре, когда ждал приема врача. Настолько скромным был, что не посмел пробивать себе дорогу к спасению регалиями и медалями. Это было особенное поколение.