Прямая линия с губернатором Краснодарского края 2021: онлайн-трансляция

Вениамин Кондратьев готовится ответить на вопросы

Прямая линия с губернатором Краснодарского края 2021 состоится 1 декабря в 12 часов. На ней Вениамин Иванович будет отвечать на вопросы граждан.

В Центре управления регионом Краснодарского края сообщается, что поступило более 6,8 тысяч сообщений. Из них 5336 – в социальные сети и мессенджеры, 1476 – по многоканальному телефону. Все вопросы будут обработаны.

- Самый популярный способ отправки вопросов на прямую линию с губернатором - это соцсеть Инстаграм. 39 процентов сообщений поступили именно таким образом, - уточняют в ЦУРе.

Следующий по популярности способ обращения к главе региона - телефонная связь. По номеру губернатора направили обращения 22 процента из всех. Посредством WhatsApp (18%), Telegramа (14%), Вконтакте (6%), Одноклассников (4%).

Лидерами по количеству вопросов стали жители Краснодара. Много обращений поступило также из Горячего Ключа, Брюховецкого и Темрюкского районов, а также Туапсинского района и Анапы.

- Все они в основном касаются функционирования систем жизнеобеспечения, в частности коммунальной сферы, - пояснили в пресс-службе губернатора Краснодарского края.

Напомним, онлайн-трансляция прямой линии с Вениамином Кондратьевым начнется в 12 часов 1 декабря.