«Артем, не болей!»: кадеты Президентского училища в Краснодаре поддержали больного раком 12-летнего одноклассника

Посвящение краснодарских кадетов подхватили по всей стране

Воспитанники Краснодарского Президентского кадетского училища сочинили песню, чтобы поддержать своего друга. Они исполнили ее в стиле рэп.

12-летний кадет Артем Васильев борется с раком. Ребенку поставили диагноз "остеосаркома бедренной кости". Он прошел уже несколько процедур, но болезнь пока не побеждена.

- Артем, не болей! Ты реальный друг, надежда и опора. Достойный кадет, видна родительская школа. Ты сильный духом, взгляд бойца и воина. Любую болезнь ты сам победишь достойно, - взял на себя соло преподаватель Дмитрий Стефанишин.

Ну а любую болезнь проще побеждать, когда есть такая поддержка. Воспитанники училища выстроились на крыльце главного корпуса училища. Получилось очень трогательно. Песня стала настоящим флэшмобом в соцсетях. Видео подхватили многие кадетские корпуса по всей России.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Детский организм должен справиться с болезнью

- К сожалению, это довольно нередкое заболевание именно в таком возрасте. Иногда одной трещины или перелома достаточно, чтобы костные ткани начали продуцировать злокачественные клетки. Однако, как и при любой онкологии, главное - вовремя распознать болезнь, - пояснил "КП" - Кубань" ортопед Борис Гаврюшин.