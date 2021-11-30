Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+13°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 15:02

«Артем, не болей!»: кадеты Президентского училища в Краснодаре поддержали больного раком 12-летнего одноклассника

Солировал рэп-хором мальчиков преподаватель Дмитрий Стефанишин
Ева МУР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Посвящение краснодарских кадетов подхватили по всей стране

Посвящение краснодарских кадетов подхватили по всей стране

Воспитанники Краснодарского Президентского кадетского училища сочинили песню, чтобы поддержать своего друга. Они исполнили ее в стиле рэп.

12-летний кадет Артем Васильев борется с раком. Ребенку поставили диагноз "остеосаркома бедренной кости". Он прошел уже несколько процедур, но болезнь пока не побеждена.

- Артем, не болей! Ты реальный друг, надежда и опора. Достойный кадет, видна родительская школа. Ты сильный духом, взгляд бойца и воина. Любую болезнь ты сам победишь достойно, - взял на себя соло преподаватель Дмитрий Стефанишин.

Ну а любую болезнь проще побеждать, когда есть такая поддержка. Воспитанники училища выстроились на крыльце главного корпуса училища. Получилось очень трогательно. Песня стала настоящим флэшмобом в соцсетях. Видео подхватили многие кадетские корпуса по всей России.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Детский организм должен справиться с болезнью

- К сожалению, это довольно нередкое заболевание именно в таком возрасте. Иногда одной трещины или перелома достаточно, чтобы костные ткани начали продуцировать злокачественные клетки. Однако, как и при любой онкологии, главное - вовремя распознать болезнь, - пояснил "КП" - Кубань" ортопед Борис Гаврюшин.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ