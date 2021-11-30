В одном из районов Кубани ввели QR-коды для посещения школ и детских садов

В Крымском районе с 1 декабря в детский сади и школу можно попасть по QR-коду.

С 22 ноября в Краснодарском крае система пропуска по QR-кодам разработана во всех общественных местах. Документ о вакцинации или медотвод нужен, чтобы пойти в ресторан, торговый центр, бассейн или музей. Решение ввести ограничительные меры вызваны резким всплеском заболеваемости коронавирусом на Кубани. Ежедневно растущие цифры пугали и жителей, и медиков. Так, 20 ноября в регионе было зафиксировано почти 1000 случаев инфекции. Сейчас ковидная хватка ослабла, но расслабляться еще рано.

Власти Крымского района пошли дальше. Из-за роста заболеваемости в муниципалитете и недостаточного уровня вакцинации посещение детских садов и школ будет возможно только при наличии QR-кода.

- С 1 декабря посещение гражданами зданий детских садов и школ будет осуществляться на основании внутренних правовых документов, принятых в учреждениях, при наличии QR-кода или справке о медицинском отводе. Процесс приема детей остается неизменным, - сообщили в пресс-службе администрации Крымского района.

Отмечается, что сейчас на карантине в Крымском районе находятся 308 детей из трех школ и трех детских садов.

Между тем в пресс-службе министерства образования Краснодарского края заявили, что решение о введении QR-кодов для посещения обучающимися и их родителями образовательных организаций на региональном уровне не принималось.

- Напоминаем, что до 1 января 2024 года продлено действие санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Запрещается посещение социальной организации для детей лицами, не связанными с ее деятельностью. Также запрещается проведение мероприятий с посещением родителей, - отметили в ведомстве.

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