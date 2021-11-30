Улицы превратились в реки: на Анапу обрушился ливень и затопил дороги

Улицы анапы стали реками. фото: скриншот видео

Последний день осени в Анапе дал залп из дождевых туч. Дождь, начавшись во второй половине дня, к вечеру лишь усилился. По городским улицам разлилась вода. Первой ушла под воду улица Астраханская, следом за ней 12 микрорайон.

- По колено воды и у Парадного, река течёт по Супсехскому шоссе, бьют фонтаны из канализационных люков, - передавали друг другу новости анапчане.

Об ухудшении погоды синоптики предупреждали. Еще накануне было объявлено штормовое. По всему Черноморскому побережью имелась опасность формирования смерчей.

- С 29 ноября по 1 декабря местами в крае ожидается усиление ветра до 28 м/с, возможен дождь в сочетании с грозой, - уточнили в городском Управлении гражданской обороны и защиты населения.

Спасатели обратились к горожанам с просьбой быть осторожней в эти дни: воздержаться от дальних поездок на личном авто, а также убрать с незастекленных лоджий все плохо закрепленные конструкции. В общем, все что мог подхватить сильный порыв ветра.

В краевом ГУ МЧС за ситуацией на курорте следят с момента объявления штормового предупреждения.

- Осадки над Анапой идут на спад, подтопленных территорий нет, - дали сводку в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Между тем, география пострадавший от непогоды улиц в Анапе только ширится. Порывами ветра были оборваны линии электропередачи. По словам местных жителей погрузилась во тьму улица Самбурова.