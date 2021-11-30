В Краснодаре состоится радиомарафон, посвященный итогам премии «Настоящие люди»

Премия "Настоящие люди" нашла своих героев.

В нашем крае много героев, о которых мало кто знает. Мы расскажем о них на радио, покажем на сайте и в газете. О них узнает вся Кубань, и герой получит признание и награды от «КП» и наших партнеров.

1 декабря в 13:03 - специальный эфир, который посвящен премии "Настоящие люди". Мы послушаем истории героев, выйдем с ними на связь и узнаем, как сейчас складывается их жизнь. А еще вручим награды победителям.

Акция «Настоящие люди» проходит при поддержке городской думы Краснодара и ее председателя Веры Галушко.

Генеральный партнер премии "Настоящие люди" - Газпромбанк.